Meryem Uzerli'den Halit Ergenç itirafı! İlk gördüğünde...

2011 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Hürrem Sultan karakteriyle şöhreti yakalayan 44 yaşındaki ünlü oyuncu Meryem Uzerli hem dijitalde hem de beyaz perdede adından söz ettirmeyi sürdürüyor.

Son olarak beyaz perdeye aktarılacak olan Kürk Mantolu Modonna projesiyle adı adılan güzel yıldız eski rol arkadaşı Halit Ergenç hakkında söyledikleriyle dikkatleri üzerine çekti.

“BENİM ROLÜ ALMAMI SAĞLAMIŞTI”

Uzerli bir dönem Muhteşem Yüzyıl dizisinde Kanuni Sultan Süleyman’a hayat veren Halit Ergenç için şunları şöyledi:

“Halit'i ilk gördüğümde onun kibirli biri olduğunu düşünmüştüm. Muhteşem Yüzyıl seçmelerinde yanıma gelip 'Oyunculuk yaparken söylediklerinin hiçbirine inanmıyorum

Gelir bana bir şeyler söyler, beni kışkırtırdı. Sonrasında bunu, bana yardım etmek ve tüm potansiyelimi ortaya koymam için yaptığını anladım. Bu yaklaşımı benim rolü almamı sağlamıştı. Onun ne kadar destekleyici olduğunu anladım.”