MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Meryem Uzerli'den Halit Ergenç itirafı! İlk gördüğünde...

Bir dönem Show TV’de dönem dizisi olarak büyük ilgi gören Muhteşem Yüzyıl dizisinde yıldızı parlayan Meryem Uzerli, aynı dizide başrolü paylaştığı Halit Ergenç hakkında konuştu.Uzerli’nin söylemleri sosyal medyayı salladı.

Meryem Uzerli'den Halit Ergenç itirafı! İlk gördüğünde...
Sariye Nur Dönmez

2011 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Hürrem Sultan karakteriyle şöhreti yakalayan 44 yaşındaki ünlü oyuncu Meryem Uzerli hem dijitalde hem de beyaz perdede adından söz ettirmeyi sürdürüyor.

Meryem Uzerli den Halit Ergenç itirafı! İlk gördüğünde... 1

Son olarak beyaz perdeye aktarılacak olan Kürk Mantolu Modonna projesiyle adı adılan güzel yıldız eski rol arkadaşı Halit Ergenç hakkında söyledikleriyle dikkatleri üzerine çekti.

“BENİM ROLÜ ALMAMI SAĞLAMIŞTI”

Uzerli bir dönem Muhteşem Yüzyıl dizisinde Kanuni Sultan Süleyman’a hayat veren Halit Ergenç için şunları şöyledi:

Meryem Uzerli den Halit Ergenç itirafı! İlk gördüğünde... 2

“Halit'i ilk gördüğümde onun kibirli biri olduğunu düşünmüştüm. Muhteşem Yüzyıl seçmelerinde yanıma gelip 'Oyunculuk yaparken söylediklerinin hiçbirine inanmıyorum
Gelir bana bir şeyler söyler, beni kışkırtırdı. Sonrasında bunu, bana yardım etmek ve tüm potansiyelimi ortaya koymam için yaptığını anladım. Bu yaklaşımı benim rolü almamı sağlamıştı. Onun ne kadar destekleyici olduğunu anladım.”

400.000 TL’ye kadar kredi fırsatı ON’da!

400.000 TL’ye kadar kredi fırsatı ON’da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sevgilisini annesiyle tanıştırdı! 'Aynı evi çıkacak'Sevgilisini annesiyle tanıştırdı! 'Aynı evi çıkacak'
Seyirciyi kızdırdı! ''Aklımızdan geçeni yazma senarist''Seyirciyi kızdırdı! ''Aklımızdan geçeni yazma senarist''

Anahtar Kelimeler:
Halit Ergenç Meryem Uzerli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Türkiye'nin konuştuğu olayda 6 yıl sonra tahliye!

Türkiye'nin konuştuğu olayda 6 yıl sonra tahliye!

Sercan Sayal Türkiye'ye getirildi!

Sercan Sayal Türkiye'ye getirildi!

A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın: "Oynama ihtimali çok zor"

A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın: "Oynama ihtimali çok zor"

"Arap şeyhinden 2.5 milyon dolar aldı iddiası" sonrası patladı

"Arap şeyhinden 2.5 milyon dolar aldı iddiası" sonrası patladı

Sivas'ta dev altın rezervi! Rakam açıklandı

Sivas'ta dev altın rezervi! Rakam açıklandı

Ticari, taşıt ve ticari... Merkez Bankası'ndan kredilerle ilgili yeni karar

Ticari, taşıt ve ticari... Merkez Bankası'ndan kredilerle ilgili yeni karar

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.