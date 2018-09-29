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Barça'da kan kaybı sürüyor

İSPANYA HABERLERİ  | 29.09.2018 20:07 | Son Güncelleme

La Liga'nın 7. hafta mücadelesinde Barcelona kendi sahasında Athletic Bilbao ile 1-1 berabere kaldı. Lige iyi başlangıç yapan Katalanlar, son 3 haftada 7 puan kaybetti.

Barça'da kan kaybı sürüyor

La Liga'nın 7. hafta mücadelesinde Barcelona Nou Camp'ta Athletic Bilbao ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısında iyi bir oyun ortaya koyan taraf Athletic Bilbao oldu. 41. dakikada Oscar de Marcos, skoru takımı adına 1-0'a getirdi.

Bu skor aynı zamanda ilk yarının da sonucu oldu. Mücadelenin 2. yarısına baskılı başlayan taraf Katalan ekibi oldu. Barcelona'nın teknik direktörü Ernesto Valverde, mücadeleye rotasyon yaparak başlamıştı. Ancak skorda 1-0' geriye düşünce 51. dakikada Busquets'i ve 55'te Messi'yi oyuna aldı.

Bu değişiklikler 84'te meyvesini verdi. Munir sahneye çıktı skordaki dengeyi sağladı. Barcelona girdiği pozisyonlardan yararlanamayınca 1-1'lik eşitlikle mücadele sona erdi. Alınan bu sonuçla Barcelona puanını 14, Athletic Bilbao puanını 7 yaptı.

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Barcelona-Athletic Bilbao Oscar de Marcos münir el haddadi

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