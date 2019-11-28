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Barcelona 3 -1 Dortmund (Maç sonucu)

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 28.11.2019 02:40 | Son Güncelleme

Şampiyonlar Ligi F Grubu'nun iki iddialı takımı Barcelona ve Dortmund, Camp Nou'da karşı karşıya geldi. Lionel Messi ve Luis Suarez'in müthiş bir performans sergilediği maçta Barcelona sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Barcelona 3 -1 Dortmund (Maç sonucu)

Lionel Messi'nin yeni bir rekora imza attığı maçta Barcelona sahasında Borussia Dortmund'u 3-1 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Barcelona sahasında Borussia Dortmund'u 3-1 mağlup ederken Katalan ekibinin Arjantinli yıldızı Lionel Messi de yeni bir rekora imza attı.

  1. dakikada Luis Suarez'in golüyle 1-0 öne geçen Barcelona, 33. dakikada Lionel Messi ile skoru 2-0'a getirdi. Messi attığı bu golle, Şampiyonlar Ligi'nde 34 farklı takıma gol atan ilk futbolcu olarak kayıtlara geçti.

Barcelona 67. dakikada Antoine Griezmann ile 3-0'ı bulurken Borussia Dortmund'un tek golü 77. dakikada Jadon Sancho'dan geldi.

Evinde 3-1 kazanan Barcelona bu sonuçla puanını 11'e yükseltti ve grup etabının bitimine bir maç kala liderliği garantiledi. 7 puanda kalan Dortmund ise işini son maça bıraktı.

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Şampiyonlar Ligi barcelona dortmund Camp Nou lionel messi luis suarez

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