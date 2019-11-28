Barcelona 3 -1 Dortmund (Maç sonucu)

Lionel Messi'nin yeni bir rekora imza attığı maçta Barcelona sahasında Borussia Dortmund'u 3-1 mağlup etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Barcelona sahasında Borussia Dortmund'u 3-1 mağlup ederken Katalan ekibinin Arjantinli yıldızı Lionel Messi de yeni bir rekora imza attı.
Barcelona 67. dakikada Antoine Griezmann ile 3-0'ı bulurken Borussia Dortmund'un tek golü 77. dakikada Jadon Sancho'dan geldi.
Evinde 3-1 kazanan Barcelona bu sonuçla puanını 11'e yükseltti ve grup etabının bitimine bir maç kala liderliği garantiledi. 7 puanda kalan Dortmund ise işini son maça bıraktı.
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