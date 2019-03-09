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Barcelona 3 - 1 Rayo Vallecano

İSPANYA HABERLERİ  | 09.03.2019 22:33 | Son Güncelleme

La Liga'nın 27. haftasında lider Barcelona, sahasında 1-0 geriye düştüğü maçta Rayo Vallecano'yu 3-1'le geçerek yoluna devam etti.

Barcelona 3 - 1 Rayo Vallecano

Camp Nou'da oynanan karşılaşmanın 25. dakikasında Real alt yapısının yetiştirdiği Raul de Tomas'ın golüyle yenik duruma düşen Barça, 38'de Pique ile beraberliği yakaladı.

51'de Messi'nin penaltısıyla öne geçen Barcelona, kalan bölümde rahat bir oyun ortaya koydu. 82. dakikada çok güzel bir takım oyunu sonrası Suarez ile 3. golü de bulan Barcelona karşılaşmayı da 3-1 kazandı.

Bu sonucun ardından 63 puana yükselen Katalan ekibi, Atletico Madrid ile arasındaki 7 puanlık farkı korudu ve Şampiyonlar Ligi'ndeki Lyon maçı öncesi moral depoladı.

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barcelona rayo vallecano

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