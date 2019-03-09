Barcelona 3 - 1 Rayo Vallecano

Camp Nou'da oynanan karşılaşmanın 25. dakikasında Real alt yapısının yetiştirdiği Raul de Tomas'ın golüyle yenik duruma düşen Barça, 38'de Pique ile beraberliği yakaladı.
51'de Messi'nin penaltısıyla öne geçen Barcelona, kalan bölümde rahat bir oyun ortaya koydu. 82. dakikada çok güzel bir takım oyunu sonrası Suarez ile 3. golü de bulan Barcelona karşılaşmayı da 3-1 kazandı.
Bu sonucun ardından 63 puana yükselen Katalan ekibi, Atletico Madrid ile arasındaki 7 puanlık farkı korudu ve Şampiyonlar Ligi'ndeki Lyon maçı öncesi moral depoladı.
F.Bahçe'ye Başakşehir öncesi kötü haber!
Sow golle tanıştı, Gazişehir seriye bağladı
Ljajic'e milli müjde
İşte Cengiz'in yeni hocası
Play-off tarihleri belli oldu
TFF seçiminin tarihi belli oldu!
'Yusuf ve Abdülkadir gibisini görmedim'
Cengiz Ünder'e bir şok daha! İkinci ayrılık...
Fenerbahçe maçındaki penaltıyla ilgili flaş açıklama
Artık düdüğü kadınlar çalıyor
Yıldız isim Milli Takım'ı bıraktığını açıkladı
Belhanda'ya şok sözler
'Neden Beşiktaş'ı istemeyeyim?'
Ve açıklandı! Ribery'ye bomba teklif...
Olcay Şahan'ın sözleşmesi değiştirildi
G.Saray'dan ayrılık açıklaması!
Ve Ozan Kabak açıkladı! Bayern Münih...
Mourinho için şoke eden sözler!
Okuyucu Yorumları 0 yorum