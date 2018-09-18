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Barcelona 4 - 0 PSV (Şampiyonlar Ligi)

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 18.09.2018 23:08 | Son Güncelleme

Messi, Şampiyonlar Ligi'nde şova başladı! Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Barcelona, Lionel Messi'nin 3 gol attığı maçta PSV'yi 4-0 yenerek ilk maçında 3 puan aldı.

Barcelona 4 - 0 PSV (Şampiyonlar Ligi)

Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun ilk maçında Barcelona, Camp Nou'da PSV Eindhoven'ı konuk etti. Kaptan Lionel Messi'nin yine şov yaptığı maçta Barcelona, PSV engelini 4-0 ile geçti.

Lionel Messi, 32. dakikada harika bir frikik golüyle perdeyi açarken ilk yarı 1-0 sona erdi.

YİNE MESSI, YİNE MESSI...

İkinci yarıda bir anda vites yükselten Barça, 75'te Dembele ve 77'de bir kez daha Messi'nin attığı gollerle skoru 3-0 yaptı. Son sözü ise yine Lionel Messi söyledi ve Barcelona, PSV'yi 4-0 mağlup etti.

Ev sahibi ekipte Samuel Umtiti, 79. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Barcelona, deplasmanda Tottenham ile karşılaşacak. PSV ise sahasında Inter'i konuk edecek.

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Anahtar Kelimeler:
barcelona psv Şampiyonlar Ligi

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