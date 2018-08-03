'Barcelona, Arturo Vidal'i transfer etti' iddiası!

Mundo Deportivo' da yer alan habere göre FC Barcelona, Bayern Münih'ten Arturo Vidal'ı kadrosuna kattı. İspanyol ekibinin Vidal ile 3 yıl için 19 milyon euro'dan 2021 yılına kadar sözleşme yaptığını belirtti.
Barcelona'nın 31 yaşındaki Arturo Vidal transferini kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor. Vidal, 2015 yılından Beri Bayern Münih formasını giyiyor. Almanya Ligi'nde 196 karşılaşmada forma giyen Şili'li oyuncu 29 gol 30 asist performansı ortaya koydu.
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