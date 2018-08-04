Barcelona, Arturo Vidal'i transfer ettiğini duyurdu!

La Liga ekiplerinden Barcelona, bu sezonki 4. transferini de açıkladı. Barcelona, bir süredir gündeminde olan Arturo Vidal’i renklerine bağladı. Barcelona’dan yapılan açıklamada Arturo Vidal’in Bayern Münih’ten transfer edildiği ve Şilili yıldızla 3 yıllık sözleşme imzalanacağı belirtildi.
Arturo Vidal, önümüzdeki günlerde sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Barcelona ile resmi sözleşme imzalayacak. Barcelona, Vidal’in dışında bu sezon kadrosuna Malcom, Arthur ve Lenglet’i katmıştı.
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