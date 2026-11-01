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Barcelona - Aston Villa Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Barcelona, Şampiyonlar Ligi’nde Aston Villa ile zorlu bir karşılaşmaya çıkıyor. İki takımın son haftalardaki performansları dikkat çekiyor. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

Barcelona - Aston Villa Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Burak Kavuncu
Şampiyonlar Ligi
Barcelona
Salı 23:00
03.11.2026
Aston Villa
Stadyum: Spotify Camp Nou Yayın: tabii Spor

Barcelona ile Aston Villa, 3 Kasım 2026 günü saat 23:00 itibarıyla Spotify Camp Nou sahasında Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Barcelona, Şampiyonlar Ligi’nde Aston Villa ile zorlu bir karşılaşmaya çıkıyor. İki takımın son haftalardaki performansları dikkat çekiyor.

Lig Durumu

Barcelona

1. İspanya La Liga
O
11
G
10
B
0
M
1
P
30
46
Attığı Gol
12
Yediği Gol
+34
Averaj

Aston Villa

9. İngiltere Premier Ligi
O
9
G
3
B
3
M
3
P
12
10
Attığı Gol
13
Yediği Gol
-3
Averaj

Gol Durumu (Toplam)

Barcelona 46 / 12
Aston Villa 10 / 13

İç Saha / Deplasman Performansı

Barcelona İç saha
Oynanan Maç
6
G / B / M
5 / 0 / 1
Gol
24 – 7
Aston Villa Deplasman
Oynanan Maç
4
G / B / M
2 / 1 / 1
Gol
4 – 6

Barcelona (Şampiyonlar Ligi) son 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 11 gol atıp 6 gol yedi. (İspanya La Liga) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 18 gol atıp 6 gol yedi. Ligde 30 puanla 1. sırada.

Aston Villa (Şampiyonlar Ligi) son 3 maçta 3 galibiyet alırken 12 gol atıp 3 gol yedi. (İngiltere Premier Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alırken 9 gol atıp 6 gol yedi. Ligde 12 puanla 9. sırada.

Takımların güncel form bilgileri
Barcelona G M G G G

tüm kulvarlar

  • 31.10.2026 Barcelona 6-1 Deportivo Alaves İspanya La Liga G
  • 25.10.2026 Barcelona 1-2 Real Madrid İspanya La Liga M
  • 20.10.2026 Paris St Germain 4-2 Barcelona Şampiyonlar Ligi M
  • 17.10.2026 Real Betis 2-5 Barcelona İspanya La Liga G
  • 13.10.2026 Galatasaray 1-4 Barcelona Şampiyonlar Ligi G
Aston Villa B G G B G

tüm kulvarlar

  • 31.10.2026 Aston Villa 1-1 Fulham İngiltere Premier Ligi B
  • 28.10.2026 AFC Bournemouth 3-0 Aston Villa İngiltere Lig Kupası M
  • 24.10.2026 Aston Villa 2-1 Manchester City İngiltere Premier Ligi G
  • 21.10.2026 Aston Villa 3-1 Viking Şampiyonlar Ligi G
  • 17.10.2026 Newcastle United 0-1 Aston Villa İngiltere Premier Ligi G

Maç öncesi değerlendirme

Barcelona, son 5 maçında 3 galibiyet ve 2 mağlubiyetle geldiği bu karşılaşmada, 24 gol atıp 7 gol yedi. Aston Villa ise son 5 maçını 3 galibiyet ve 2 beraberlik şeklinde tamamladı ve 9 gol atıp 6 gol yedi. Bu sonuçlar ise Barcelona'nın hücumdaki etkinliğini öne çıkarıyor.

Eksik Oyuncular

Barcelona

6 eksik
Xavi Espart Sakat Ayak Bileğinden Sakat
Roony Bardagji Sakat Ön Çapraz Bağı Yırtık
Eric Garcia Sakat Uyluk Sakatlığı
Dani Olmo Sakat Adale Problemi
Andreas Christensen Sakat Adale Problemi
Jules Kounde Şüpheli

Aston Villa

5 eksik
Amadou Onana Sakat Diz Sakatlığı
Taylor Harwood-Bellis Yok Statü Gereği
Matteo Ruggeri Sakat Diz Ardı Kirişinden Sakat
Aaron Wan-Bissaka Sakat Diz Ardı Kirişinden Sakat
Brian Madjo Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı

Barcelona kadrosunda Xavi Espart (Sakat - Ayak Bileğinden Sakat), Roony Bardagji (Sakat - Ön Çapraz Bağı Yırtık), Eric Garcia (Sakat - Uyluk Sakatlığı), Dani Olmo (Sakat - Adale Problemi), Andreas Christensen (Sakat - Adale Problemi) ve Jules Kounde (Şüpheli) yer almıyor.

Aston Villa kadrosunda Amadou Onana (Sakat - Diz Sakatlığı), Taylor Harwood-Bellis (Yok - Statü Gereği), Matteo Ruggeri (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Aaron Wan-Bissaka (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat) ve Brian Madjo (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular
Raphinha Barcelona 15 Gol 3 Asist
Lamine Yamal Lamine Yamal Barcelona 10 Gol 7 Asist
Fermin Lopez Fermin Lopez Barcelona 5 Gol 5 Asist
Anthony Gordon Anthony Gordon Barcelona 2 Gol 4 Asist
Nicolas Jackson Nicolas Jackson Aston Villa 5 Gol 0 Asist
Johan Manzambi Johan Manzambi Aston Villa 2 Gol 3 Asist
John McGinn John McGinn Aston Villa 1 Gol 3 Asist
Ibrahim Mbaye Ibrahim Mbaye Aston Villa 0 Gol 1 Asist

Barcelona kadrosunda en çok gol atan oyuncu 15 golle Raphinha, en çok asist yapan oyuncu 7 asistle Lamine Yamal. Aston Villa kadrosunda en çok gol atan oyuncu 5 golle Nicolas Jackson, en çok asist yapan oyuncu 3 asistle Johan Manzambi.

Sıkça Sorulan Sorular
Barcelona - Aston Villa maçı ne zaman?

3 Kasım 2026

Barcelona - Aston Villa maçı saat kaçta?

23:00

Barcelona - Aston Villa maçı hangi kanalda?

Tabii Spor

Barcelona - Aston Villa maçında hangi oyuncular eksik?

Barcelona'da Xavi Espart, Roony Bardagji, Eric Garcia, Dani Olmo, Andreas Christensen; Aston Villa'da Amadou Onana, Matteo Ruggeri, Aaron Wan-Bissaka, Brian Madjo eksik.

Barcelona ve Aston Villa'nın ligde kaç puanı var?

Barcelona 30 puan, Aston Villa 12 puan topladı.

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Anahtar Kelimeler:
Aston Villa barcelona
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