Barcelona - Aston Villa Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Barcelona ile Aston Villa, 3 Kasım 2026 günü saat 23:00 itibarıyla Spotify Camp Nou sahasında Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında buluşuyor.
Barcelona, Şampiyonlar Ligi’nde Aston Villa ile zorlu bir karşılaşmaya çıkıyor. İki takımın son haftalardaki performansları dikkat çekiyor.
Barcelona (Şampiyonlar Ligi) son 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 11 gol atıp 6 gol yedi. (İspanya La Liga) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 18 gol atıp 6 gol yedi. Ligde 30 puanla 1. sırada.
Aston Villa (Şampiyonlar Ligi) son 3 maçta 3 galibiyet alırken 12 gol atıp 3 gol yedi. (İngiltere Premier Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alırken 9 gol atıp 6 gol yedi. Ligde 12 puanla 9. sırada.
Barcelona, son 5 maçında 3 galibiyet ve 2 mağlubiyetle geldiği bu karşılaşmada, 24 gol atıp 7 gol yedi. Aston Villa ise son 5 maçını 3 galibiyet ve 2 beraberlik şeklinde tamamladı ve 9 gol atıp 6 gol yedi. Bu sonuçlar ise Barcelona'nın hücumdaki etkinliğini öne çıkarıyor.
Barcelona kadrosunda Xavi Espart (Sakat - Ayak Bileğinden Sakat), Roony Bardagji (Sakat - Ön Çapraz Bağı Yırtık), Eric Garcia (Sakat - Uyluk Sakatlığı), Dani Olmo (Sakat - Adale Problemi), Andreas Christensen (Sakat - Adale Problemi) ve Jules Kounde (Şüpheli) yer almıyor.
Aston Villa kadrosunda Amadou Onana (Sakat - Diz Sakatlığı), Taylor Harwood-Bellis (Yok - Statü Gereği), Matteo Ruggeri (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Aaron Wan-Bissaka (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat) ve Brian Madjo (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.
Barcelona kadrosunda en çok gol atan oyuncu 15 golle Raphinha, en çok asist yapan oyuncu 7 asistle Lamine Yamal. Aston Villa kadrosunda en çok gol atan oyuncu 5 golle Nicolas Jackson, en çok asist yapan oyuncu 3 asistle Johan Manzambi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum