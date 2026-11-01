Barcelona - Aston Villa Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Şampiyonlar Ligi Barcelona Salı 23:00 Aston Villa

Barcelona ile Aston Villa, 3 Kasım 2026 günü saat 23:00 itibarıyla Spotify Camp Nou sahasında Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Barcelona, Şampiyonlar Ligi’nde Aston Villa ile zorlu bir karşılaşmaya çıkıyor. İki takımın son haftalardaki performansları dikkat çekiyor.

Lig Durumu Barcelona 1. İspanya La Liga O 11 G 10 B 0 M 1 P 30 46 Attığı Gol 12 Yediği Gol +34 Averaj Aston Villa 9. İngiltere Premier Ligi O 9 G 3 B 3 M 3 P 12 10 Attığı Gol 13 Yediği Gol -3 Averaj Gol Durumu (Toplam) Barcelona 46 / 12 Aston Villa 10 / 13 İç Saha / Deplasman Performansı B Barcelona İç saha Oynanan Maç 6 G / B / M 5 / 0 / 1 Gol 24 – 7 AV Aston Villa Deplasman Oynanan Maç 4 G / B / M 2 / 1 / 1 Gol 4 – 6

Barcelona (Şampiyonlar Ligi) son 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 11 gol atıp 6 gol yedi. (İspanya La Liga) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 18 gol atıp 6 gol yedi. Ligde 30 puanla 1. sırada.

Aston Villa (Şampiyonlar Ligi) son 3 maçta 3 galibiyet alırken 12 gol atıp 3 gol yedi. (İngiltere Premier Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alırken 9 gol atıp 6 gol yedi. Ligde 12 puanla 9. sırada.

Takımların güncel form bilgileri Barcelona G M G G G tüm kulvarlar Barcelona 6-1 Deportivo Alaves İspanya La Liga G

Barcelona 1-2 Real Madrid İspanya La Liga M

Paris St Germain 4-2 Barcelona Şampiyonlar Ligi M

Real Betis 2-5 Barcelona İspanya La Liga G

Galatasaray 1-4 Barcelona Şampiyonlar Ligi G Aston Villa B G G B G tüm kulvarlar Aston Villa 1-1 Fulham İngiltere Premier Ligi B

AFC Bournemouth 3-0 Aston Villa İngiltere Lig Kupası M

Aston Villa 2-1 Manchester City İngiltere Premier Ligi G

Aston Villa 3-1 Viking Şampiyonlar Ligi G

Newcastle United 0-1 Aston Villa İngiltere Premier Ligi G

Maç öncesi değerlendirme

Barcelona, son 5 maçında 3 galibiyet ve 2 mağlubiyetle geldiği bu karşılaşmada, 24 gol atıp 7 gol yedi. Aston Villa ise son 5 maçını 3 galibiyet ve 2 beraberlik şeklinde tamamladı ve 9 gol atıp 6 gol yedi. Bu sonuçlar ise Barcelona'nın hücumdaki etkinliğini öne çıkarıyor.

Eksik Oyuncular Barcelona 6 eksik Xavi Espart Roony Bardagji Eric Garcia Dani Olmo Andreas Christensen Jules Kounde Aston Villa 5 eksik Amadou Onana Taylor Harwood-Bellis Matteo Ruggeri Aaron Wan-Bissaka Brian Madjo

Barcelona kadrosunda Xavi Espart (Sakat - Ayak Bileğinden Sakat), Roony Bardagji (Sakat - Ön Çapraz Bağı Yırtık), Eric Garcia (Sakat - Uyluk Sakatlığı), Dani Olmo (Sakat - Adale Problemi), Andreas Christensen (Sakat - Adale Problemi) ve Jules Kounde (Şüpheli) yer almıyor.

Aston Villa kadrosunda Amadou Onana (Sakat - Diz Sakatlığı), Taylor Harwood-Bellis (Yok - Statü Gereği), Matteo Ruggeri (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Aaron Wan-Bissaka (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat) ve Brian Madjo (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Raphinha Barcelona 15 Gol 3 Asist Lamine Yamal Barcelona 10 Gol 7 Asist Fermin Lopez Barcelona 5 Gol 5 Asist Anthony Gordon Barcelona 2 Gol 4 Asist Nicolas Jackson Aston Villa 5 Gol 0 Asist Johan Manzambi Aston Villa 2 Gol 3 Asist John McGinn Aston Villa 1 Gol 3 Asist Ibrahim Mbaye Aston Villa 0 Gol 1 Asist

Barcelona kadrosunda en çok gol atan oyuncu 15 golle Raphinha, en çok asist yapan oyuncu 7 asistle Lamine Yamal. Aston Villa kadrosunda en çok gol atan oyuncu 5 golle Nicolas Jackson, en çok asist yapan oyuncu 3 asistle Johan Manzambi.