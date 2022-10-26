Barcelona Bayern Münih maçı hangi kanalda, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dev karşılaşma: Barcelona Bayern Münih maçı canlı yayın bilgisi!

Barcelona ile Bayern Münih UEFA Şampiyonlar Ligi C grubu 5. maçında kozlarını karşı karşıya gelecek. Camp Nou Stadyumu'nda oynanacak maç için geri sayım sürerken taraftarlar arama motorlarında yaptıklaroı araştırmalara hız verdi. Peki, Barcelona Bayern Münih maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İşte Barcelona Bayern Münih maçı canlı yayın bilgisi...
Barceola Bayern Münih maçı bugün (26 Ekim 2022 Çarşamba) saat 22.00'de başlayacak.
Dev karşılaşma, Camp Nou'da oynanacak.
Barceola Bayern Münih maçı Exxen'de canlı olarak ekrana gelecek.
Grupta oynanan ilk maçı Bayern Münih sahasında Lucas Hernandez ve Leroy Sane'nin attığı goller ile 2-0 galip ayrılmıştı.
Bayern Münih grupta oynadığı 4 karşılaşmadan da üstünlükle ayrılarak 12 puan ile liderlik koltuğunda yer alıyor.
Öte yandan Barcelona ise grupta oynadığı 4 karşılaşmada 4 puan toplayarak 3. sırada bulunuyor.
Barcelona devler liginde yoluna devam etmek için kazanmak istiyor.
Barcelona: Ter Stegen; Koundé, Araújo, Eric García, Álex Balde; Gavi, Busquets, Pedri; Dembélé, Raphinha, Lewandowski.
Bayern Münih: Neuer – Pavard, Upamecano, Hernandez, Davies – Kimmich, Sabitzer – Mueller, Musiala, Sane – Mane.