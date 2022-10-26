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Barcelona Bayern Münih maçı hangi kanalda, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dev karşılaşma: Barcelona Bayern Münih maçı canlı yayın bilgisi!

26.10.2022 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam Alman devi Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek. Maç, İspanya'nın Barselona ilindeki 99 bin 354 seyirci kapasiteli Camp Nou Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmada İngiliz hakem Anthony Taylor düdük çalacak. Birçok kişi internette "Barcelona Bayern Münih maçı canlı izle" konu başlığını araştırıyor. Peki, Barcelona Bayern Münih maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? İşte Barcelona Bayern Münih maçı canlı yayın bilgisi...

Barcelona Bayern Münih maçı hangi kanalda, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dev karşılaşma: Barcelona Bayern Münih maçı canlı yayın bilgisi!

Barcelona ile Bayern Münih UEFA Şampiyonlar Ligi C grubu 5. maçında kozlarını karşı karşıya gelecek. Camp Nou Stadyumu'nda oynanacak maç için geri sayım sürerken taraftarlar arama motorlarında yaptıklaroı araştırmalara hız verdi. Peki, Barcelona Bayern Münih maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İşte Barcelona Bayern Münih maçı canlı yayın bilgisi...

BARCELONA BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Barceola Bayern Münih maçı bugün (26 Ekim 2022 Çarşamba) saat 22.00'de başlayacak.

Dev karşılaşma, Camp Nou'da oynanacak.

BARCELONA BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

Barceola Bayern Münih maçı Exxen'de canlı olarak ekrana gelecek.

DEVLER LİGİNDE HAFTANIN MAÇI

Grupta oynanan ilk maçı Bayern Münih sahasında Lucas Hernandez ve Leroy Sane'nin attığı goller ile 2-0 galip ayrılmıştı.

Bayern Münih grupta oynadığı 4 karşılaşmadan da üstünlükle ayrılarak 12 puan ile liderlik koltuğunda yer alıyor.

Öte yandan Barcelona ise grupta oynadığı 4 karşılaşmada 4 puan toplayarak 3. sırada bulunuyor.

Barcelona devler liginde yoluna devam etmek için kazanmak istiyor.

BARCELONA BAYERN MÜNİH MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Barcelona: Ter Stegen; Koundé, Araújo, Eric García, Álex Balde; Gavi, Busquets, Pedri; Dembélé, Raphinha, Lewandowski.

Bayern Münih: Neuer – Pavard, Upamecano, Hernandez, Davies – Kimmich, Sabitzer – Mueller, Musiala, Sane – Mane.

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