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  4. Barcelona - Benfica maçında hakem iftar molasını yanlış verdi! Orkun Kökçü araya girdi ve...

Barcelona - Benfica maçında hakem iftar molasını yanlış verdi! Orkun Kökçü araya girdi ve...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
12.03.2025 07:36
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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Barcelona ile Benfica arasında oynanan maçta oruç tutan futbolcular için iftar molası verildi. Müsabakanın hakemi François Letexier, iftar saatinin geldiğini düşünerek 7. dakikada mola işareti yaptı. Milli futbolcumuz Orkun Kökçü, hakemi uyararak vaktin daha gelmediğini söyledi ve araya girdi.

Barcelona - Benfica maçında hakem iftar molasını yanlış verdi! Orkun Kökçü araya girdi ve...
Orkun Kökçü

Orkun Kökçü

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Benfica
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UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Barcelona, Portekiz ekibi Benfica’yı konuk etti. Ramazan ayı sebebiyle erken saatte oynanan maçlar için futbolculara özel ilgi gösterilmesi zorunlu kılındı.

HAKEM YANLIŞ VAKİTTE DURDURDU

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Hakem François Letexier, maçın 7. dakikasında oruçlu futbolcular için oyunu durdurdu. Daha sonra Orkun Kökçü, Fransız hakemi uyardı ve vaktin henüz gelmediğini söyledi.

14. DAKİKADA TEKRAR DURDURDU

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Fransız hakem François Letexier, 14. dakikada topun dışarı gitmesiyle birlikte oyunu durdurdu ve oyuncuların kenara gitmesini sağladı. Barcelona’da Lamine Yamal ve Ansu Fati, Benfica’da ise mili futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü ile birlikte Zeki Amdouni, oruçlarını açtı.

Futbolculara sağlanan bu imkan sonrası maç tekrar hareket kazandı.

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Anahtar Kelimeler:
iftar Orkun Kökçü benfica
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