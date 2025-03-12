Barcelona - Benfica maçında hakem iftar molasını yanlış verdi! Orkun Kökçü araya girdi ve...

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Barcelona, Portekiz ekibi Benfica’yı konuk etti. Ramazan ayı sebebiyle erken saatte oynanan maçlar için futbolculara özel ilgi gösterilmesi zorunlu kılındı.

HAKEM YANLIŞ VAKİTTE DURDURDU

Hakem François Letexier, maçın 7. dakikasında oruçlu futbolcular için oyunu durdurdu. Daha sonra Orkun Kökçü, Fransız hakemi uyardı ve vaktin henüz gelmediğini söyledi.

14. DAKİKADA TEKRAR DURDURDU

Fransız hakem François Letexier, 14. dakikada topun dışarı gitmesiyle birlikte oyunu durdurdu ve oyuncuların kenara gitmesini sağladı. Barcelona’da Lamine Yamal ve Ansu Fati, Benfica’da ise mili futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü ile birlikte Zeki Amdouni, oruçlarını açtı.

Futbolculara sağlanan bu imkan sonrası maç tekrar hareket kazandı.