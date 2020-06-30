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Barcelona'da Celta Vigo maçı sonrası soyunma odasında gerginlik

İSPANYA HABERLERİ  | 30.06.2020 14:28 | Son Güncelleme

İspanyol ekibinde Celta Vigo beraberliğinin ardından Teknik Direktör Quique Setien ile futbolcuların soyunma odasında tartıştığı belirtildi.

Barcelona'da Celta Vigo maçı sonrası soyunma odasında gerginlik

İspanya Ligi'nde Celta Vigo ile 2-2 berabere kalarak ezeli rakibi Real Madrid'in iki puan gerisinde kalan Barcelona karıştı. Maçta iki kez öne geçmesine rağmen bir puana razı olan Barcelona’da, maç sonrası sinirlerin gerildiği öğrenildi.

Maç sonrası futbolcuların, karşılaşmada Katalan ekibinin iki golüne imza atan Luis Suarez ile takımın ayakta kalan isimlerinden Arthur'u oyundan alan Teknik Direktör Quique Setien ile soyunma odasında tartıştıkları bildirildi. Tartışmanın oldukça hararetli geçtiği ve yer yer kavgaya kadar vardığı belirtildi.

Ayrıca takımın efsane ismi Lionel Messi'nin, maç esnasında kendisine talimat veren yardımcı antrenör Eder Sarabia'yı dinlemeden sırtını dönüp gitmesi de dikkat çekti.

Barcelona yönetiminin de Setien’in takımdaki geleceğini tartışmaya başladığı iddia edildi. Sezon sonunda şampiyonluğa ulaşılamaması halinde tecrübeli teknik adam ile yolların ayrılacağı konuşulmaya başlandı.

Barcelona’nın başına 3 Ocak’ta getirilen Setien’in görevine son vermesi halinde, Katalan ekibinin efsane eski futbolcu Xavi ile anlaşabileceği söyleniyor.

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