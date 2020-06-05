Barcelona'da Messi antrenmanlara katılmadı!

11 Haziran'da başlayacak La Liga için hazırlıklarını sürdüren Barcelona'da Lionel Messi şoku yaşanıyor.

Geçtiğimiz günlerde sağ bacağından sakatlanan Lionel Messi, bugün gerçekleştirilen idmana katılamadı.

Barcelona'nın resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada "Takımımız, Quique Setien yönetiminde bir günlük aranın ardından çalışmalarına devam etti. Takım kaptanı Lionel Messi, sağ bacağındaki sorun nedeniyle takımdan ayrı bir şekilde çalışmalarını sürdürdü. Messi, önümüzdeki günlerde takım arkadaşlarına katılacak. Inaki Pena, Araujo, Chumi, Monchu, Riqui Puig, Colladı ve Ansu Fati de tıpkı Messi gibi bugünkü çalışmalarını bireysel olarak gerçekleştirdi. Yarın yapılacak antrenmanımız normalden farklı olaran Camp Nou'da olacak." ifadeleri yer aldı.

Barcelona'nın 13 Hazitan Cumartesi gününde oynayacağı Mallorca maçında Messi'nin sahada olup olmayacağı konusundaki belirsizlik sürüyor.

Katalan ekibi, La Liga'da Real Madrid'in 2 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.

