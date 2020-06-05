SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İspanya
  4. Barcelona'da Messi antrenmanlara katılmadı!

Barcelona'da Messi antrenmanlara katılmadı!

İSPANYA HABERLERİ  | 05.06.2020 22:56 | Son Güncelleme

La Liga ekibi Barcelona'da sakatlığı bulunan Lionel Messi son antrenmana katılmadı.

Barcelona'da Messi antrenmanlara katılmadı!

11 Haziran'da başlayacak La Liga için hazırlıklarını sürdüren Barcelona'da Lionel Messi şoku yaşanıyor.

Geçtiğimiz günlerde sağ bacağından sakatlanan Lionel Messi, bugün gerçekleştirilen idmana katılamadı.

Barcelona'nın resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada "Takımımız, Quique Setien yönetiminde bir günlük aranın ardından çalışmalarına devam etti. Takım kaptanı Lionel Messi, sağ bacağındaki sorun nedeniyle takımdan ayrı bir şekilde çalışmalarını sürdürdü. Messi, önümüzdeki günlerde takım arkadaşlarına katılacak. Inaki Pena, Araujo, Chumi, Monchu, Riqui Puig, Colladı ve Ansu Fati de tıpkı Messi gibi bugünkü çalışmalarını bireysel olarak gerçekleştirdi. Yarın yapılacak antrenmanımız normalden farklı olaran Camp Nou'da olacak." ifadeleri yer aldı.

Barcelona'nın 13 Hazitan Cumartesi gününde oynayacağı Mallorca maçında Messi'nin sahada olup olmayacağı konusundaki belirsizlik sürüyor.

Katalan ekibi, La Liga'da Real Madrid'in 2 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Muhteşem görüntü! Aylar sonra yeniden... Muhteşem görüntü! Aylar sonra yeniden...
Diego Costa'ya hapis cezasıDiego Costa'ya hapis cezası
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bilim Kurulu Üyesi'nden Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum

Bilim Kurulu Üyesi'nden Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum

Bir ilimizde vaka sayıları yine artıyor! Karantinaya alındı

Bir ilimizde vaka sayıları yine artıyor! Karantinaya alındı

Yazıklar Olsun Nihat Özdemir!

Yazıklar Olsun Nihat Özdemir!

30 milyon Euro'ya dünya devine gidiyor!

30 milyon Euro'ya dünya devine gidiyor!

Semih Özsoy'dan Nihat Özdemir'e sert sözler!

Semih Özsoy'dan Nihat Özdemir'e sert sözler!

Nihat Özdemir'den Fenerbahçe'ye cevap!

Nihat Özdemir'den Fenerbahçe'ye cevap!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Suarez'den olay sözler! "Barcelona'ya gelme!"

Suarez'den olay sözler! "Barcelona'ya gelme!"

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Flaş sözler! "Onu öldüreceğiz"

Flaş sözler! "Onu öldüreceğiz"

Messi'nin bu hali görenleri şaşırttı

Messi'nin bu hali görenleri şaşırttı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Barcelona'da Messi antrenmanlara katılmadı!

Barcelona'da Lionel Messi şoku! Sakatlık...

Okay Yokuşlu'dan tepki: Seyircisiz oynamak oldukça sıkıcı

Okay Yokuşlu'dan sert tepki! "Oldukça sıkıcı..."

Diego Costa'ya vergi kaçırmaktan 6 ay hapis cezası

Diego Costa'ya hapis cezası

Barcelona'nın yıldızı Messi, futbolun eskisi gibi olmayacağına inanıyor

Artık eskisi gibi olmayacak!

La Liga derbi maçıyla yeniden başlıyor

La Liga derbi maçıyla yeniden başlıyor

Athletic Bilbao, teknik direktör Garitano ile sözleşme yeniledi

Garitano sözleşme yeniledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.