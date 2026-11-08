Galatasaray yönetimi Amedspor'la görüştü! Nahit Eren'den dikkat çeken açıklama

Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz için hazırlanan özel forma tanıtımındaki görsel tartışma yaratmıştı. Amed Sportif Başkanı Nahit Eren, sarı-kırmızılı yönetimle yapılan görüşmenin ardından konuya ilişkin açıklamada bulundu.

NAHİT EREN: GALATASARAY YÖNETİMİYLE GÖRÜŞTÜK

HT Spor'a konuşan Amed Sportif Başkanı Nahit Eren, Galatasaray yönetimiyle gerçekleştirilen görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, paylaşımın herhangi bir gönderme amacı taşımadığının kendilerine iletildiğini belirtti.

Eren, “Galatasaray Spor Kulübü yönetimiyle görüştük. Yapılan görüşmede, söz konusu paylaşımın kamuoyunda tartışıldığı şekilde bir anlam veya gönderme taşımadığı, Galatasaray Kulübü’nün böyle bir niyetle paylaşım yapmasının söz konusu dahi olamayacağı ifade edildi.” dedi.

“NİYETLERİNİ AÇIKLIĞA KAVUŞTURMAK AMACIYLA KURDUKLARI TEMAS DEĞERLİ”

Galatasaray yönetiminin yaşanan tartışmalardan duyduğu rahatsızlığı da dile getiren Nahit Eren, sarı-kırmızılı kulübün niyetinin yanlış anlaşılmamasını özellikle vurguladığını aktardı.

Eren, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Konunun bu şekilde anlaşılmasından ve tartışılmasından duydukları rahatsızlığı dile getirerek, kulüplerinin niyetinden şüphe duyulmamasını özellikle vurguladılar. Kendilerine, niyetlerini açıklığa kavuşturmak amacıyla kurdukları temasın anlamlı ve değerli olduğunu ifade ettim.”

GALATASARAY'IN AÇIKLAMASINI ESAS ALDIKLARINI SÖYLEDİ

Amed Sportif Başkanı, Galatasaray yönetiminin doğrudan iletişime geçerek yaptığı açıklamayı kıymetli bulduklarını belirtti.

Nahit Eren, “Galatasaray Spor Kulübü’nün bizimle doğrudan iletişime geçerek söz konusu paylaşımın amacına ve niyetine ilişkin yaptığı açıklamaları kıymetli bulduğumuzu ve bu konudaki beyanlarını esas aldığımızı ilettim.” ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'DAN DA AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Galatasaray Mağazacılık AŞ de tartışmaların ardından yaptığı açıklamada, Barış Alper Yılmaz için hazırlanan formanın tanıtım videosunda kullanılan altın renkli pelur kağıt görselinin yalnızca özel ambalaj tasarımının bir parçası olduğunu duyurmuştu.

Sarı-kırmızılı kulüp, söz konusu görselin herhangi bir anlam veya mesaj taşımadığını belirterek farklı yorumlardan duyduğu üzüntüyü dile getirmişti.