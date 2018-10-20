Barcelona'da Messi depremi!

La Liga'nın 9. haftasında Sevilla'yı ağırlayan Barcelona'da Lionel Messi, sakatlanarak oyuna devam edemedi. Arjantinli yıldız maçın 16. dakikasında girdiği bir ikili mücadele sonrasında dirseğinden sakatlandı.
Acı içinde kalan Messi'nin oyun alanı kenarında yapılan tedavisi yaklaşık 10 dakika sürdü. Messi'nin kolü bandajlarla sarılsa da, yıldız futbolcu oyuna devam edemedi ve 26. dakikada yerini Ousmane Dembele'ye bıraktı.
Barcelona, bu hafta arasında Şampiyonlar Ligi'nde Inter ile karşı karşıya gelecek ve hafta sonunda ise Real Madrid'i ağırlayacak. Messi'nin bu maçlarda forma giyip giyemeyeceği ise şimdilik belirsizliğini koruyor.
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