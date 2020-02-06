Barcelona'da Messi krizi büyüyor

Barcelona'da kazan kaynıyor. Teknik Direktör Valverde ile yolların ayrılmasının ardından sular durulmuyor. Son olarak sportif direktör Abidal'in, futbolcuların Valverde ile aralarının iyi olmadığını açıklamalarına tepki gösteren Messi, antrenmanda Pique'den sonra Ter Stegen ile tartıştı.

Barcelona Sportif Direktörü Abidal'in "Futbolcular, Valverde'den memnun değildi." açıklamalarına yanıt veren Messi, "Eğer böyle bir şey söylüyorsan izin vermek zorundasın. Aksi takdirde hepimizi ortaya atmış oluyorsun." dedi ve bu sözler camiayı karıştırdı. Barcelona Başkanı Bartomeu, bunun üzerine Abidal ile acil bir toplantı yaptı. Toplantıda Abidal'in görevine son verilebileceği konuşulurken, başkan Bartomeu krizin daha fazla büyümemesi adına bu yönde bir karar almadı.

ANTRENMANDA MESSI KRİZİ

Barcelona'da son 1 haftada yaşanan kriz Messi ve Abidal ile sınırlı değil. Geçtiğimiz hafta antrenmanın sonunda Pique ile ciddi bir tartışma yaşayan Messi'nin, takım arkadaşının davranışlarından hoşnut olmadığı ifade edilmişti. Birbirlerinin üzerine yürüyerek bağırarak konuşan Messi ve Pique'yi takım arkadaşları sakinleştirdi.

El Pais'in haberine göre, Messi bu kez antrenmanda kaleci Ter Stegen ile tartıştı. Tartışmanın içeriği ise bilinmiyor. Arjantinli yıldızın, Abidal'in açıklamalarından dolayı oldukça sinirli olduğu gözlemlendi.

