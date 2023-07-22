Barcelona'da 'mide virüsü' alarmı! Juventus ile oynanacak maç iptal oldu

İspanyol ekibi Barcelona'da herkesi korkutan bir olan yaşandı. Katalan ekibinden yapılan açıklamada Juventus ile oynanacak hazırlık maçının birçok oyuncusunun sindirim sisteminde virüs tespit edilmesi nedeniyle ertelendiği duyuruldu.

"MİDE VİRÜSÜ..."

Kulüp paylaşımında, "Barcelona'nın bu sabaha karşı TSi 5.30'da Levi's Stadyumu'nda Juventus'a karşı oynayacağı hazırlık maçı, birçok oyuncumuzun mide virüsüne yakalanması sebebiyle iptal edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Barcelona, Juventus, Milan ve Real Madrid, Soccer Champions Tour için Amerika'ya gitti. Turnuvanın ilk maçında Barcelona ve Juventus karşılaşacaktı.

