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Erman Toroğlu'ndan o isme çok konuşulacak sözler! "Küfürü hak etmişsin"

Beşiktaş’ın Amed Sportif karşısında aldığı 3-2’lik yenilgi sonrası Erman Toroğlu, hakem Ali Şansalan’ın kararlarını sert sözlerle eleştirdi. Toroğlu, penaltı ve kart kararları üzerinden deneyimli hakeme ağır ifadeler yöneltti.

Erman Toroğlu'ndan o isme çok konuşulacak sözler! "Küfürü hak etmişsin"
Cevdet Berker İşleyen

Beşiktaş, karşılaşmada Amed Sportif'e 3-2 mağlup olurken mücadelede hakem Ali Şansalan'ın bazı kararları da tartışma konusu oldu. Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Sözcü TV'de karşılaşmayı değerlendirirken Şansalan'ın yönetimine ilişkin sert ifadeler kullandı.

"BEŞİKTAŞ'IN DEFANSI DUMAN ETTİLER"

Amed Sportif'in mücadeledeki performansını öven Toroğlu, Beşiktaş'ın sahada alışılmış oyunundan farklı bir görüntü ortaya koyamadığını belirtti. Deneyimli yorumcu, ev sahibi ekibin rakibini iyi analiz ettiğini ifade ederek, "Amed’i tebrik etmek lazım seyircisiyle takımıyla… Beşiktaş çok standart oynadı değişik bir şey yapamadılar. Amed çok çabuk kapandı. Amed Beşiktaş’ı iyi çalışmış futbolcularına güzel anlatmışlar. İki futbolcu Beşiktaş’ın defansını duman etti. Heyecanlı ve güzel maç izledik." dedi.

Erman Toroğlu ndan o isme çok konuşulacak sözler! "Küfürü hak etmişsin" 1

"ÇOK TAKIMA HASAR VERİRLER"

Amed Sportif'in oyun disiplinine de dikkat çeken Toroğlu, takımın sezon boyunca üst sıralarda kalabileceğini ve birçok rakibine zorluk çıkarabileceğini söyledi.

"Amed ne kadar götürebilir. Çok götüremez ama yukarıda kalırlar, çok fazla takıma hasar verirler. Kolay kolay pes etmeyen takım."

"KALECİ NE OLDUĞUNU ANLAMADI"

Beşiktaş savunmasının özellikle Amed Sportif'in hücum oyuncuları karşısında zorlandığını belirten Toroğlu, ev sahibi ekibin kaleyi iki etkili şutla yokladığını ifade etti.

"Orban çok yoruldu. Döndü geçti vurdu her şeyi yaptı. Beşiktaş’ın hücumdaki adamları rahat çıkamadı. Yüzlerini kaleye dönemedi. Amed iki füze gönderdi kaleci ne olduğunu anlamadı."

Erman Toroğlu ndan o isme çok konuşulacak sözler! "Küfürü hak etmişsin" 2

"İSTANBUL'DA OLSA VERİRDİN"

Toroğlu'nun maçın hakemi Ali Şansalan'a yönelik eleştirileri ise karşılaşmanın tartışmalı kararları üzerinden devam etti. Penaltı verilmediğini savunan deneyimli isim, hakemin farklı bir şehirde aynı pozisyon için farklı karar verebileceğini öne sürdü.

"Penaltıyı veremedin. Hakem kardeş o pozisyon İstanbul’da olsaydı verirdin. Ama orada veremiyorsun. Çünkü orada küfrü de veremedin. Penaltıyı da veremedin. Maça tesir ettin. Amed’in ihtiyacı var mıydı… İyi oynadılar ama o senin işin değil. Bu hakem iyi hakem değil bunu ben biliyorum."

"BU ÇOCUK NORMAL DEĞİL"

Ali Şansalan'ın bazı pozisyonları değerlendiremediğini söyleyen Toroğlu, özellikle karşılaşmanın uzatma bölümünde yaşanan bir pozisyona dikkat çekti. Toroğlu, hakemin geçmişte de benzer tartışmaların içinde olduğunu savunarak sert konuştu.

"Bunu görmen lazım, ikili mücadele… 90+6’daki pozisyonu görmemiş olabilirsin. Ama bunu görmen lazım. Bu çocuk normal değil niye maç veriyorlar hala bilmiyorum. Çok vukuatı var."

Erman Toroğlu ndan o isme çok konuşulacak sözler! "Küfürü hak etmişsin" 3

"ADAMA SANA KÜFÜR EDİYOR"

Hakemin kendisine küfür edildiği iddiasına rağmen oyuncuya kırmızı kart göstermediğini belirten Toroğlu, Şansalan'ın bu nedenle otoritesini kaybettiğini dile getirdi.

"Adam sana küfür ediyor, sen kırmızı vermiyorsun. Yürü git sen hakem değilsin. Küfürü atamayan adam o pozisyona nasıl penaltı verir. Korkuyor. Önce gördü sonra duydu küfürü ama atamadı."

"O KÜFÜRÜ HAK ETMİŞSİN"

Toroğlu, hakemin küfürlü ifadeye rağmen kart göstermemesine yönelik eleştirisini daha da sertleştirdi. Deneyimli yorumcu, Şansalan'ın bu tavrının hakemlik otoritesiyle bağdaşmadığını savundu.

"Küfürü duyup atamıyorsan o küfürü hak etmişsindir. Hakem değilsin, adam değilsin..."

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Hakem Süper Lig Ümit Öztürk son dakika amedspor beşiktaş
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