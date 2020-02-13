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  4. Barcelona'da Ousmane Dembele 6 ay forma giyemeyecek

Barcelona'da Ousmane Dembele 6 ay forma giyemeyecek

İSPANYA HABERLERİ  | 13.02.2020 11:44 | Son Güncelleme

Barcelona'nın Fransız yıldızı Ousmane Dembele sakatlığı nedeniyle 6 ay sahalardan uzak kalacak.

Barcelona'da Ousmane Dembele 6 ay forma giyemeyecek

Barcelona'nın Fransız yıldızı Ousmane Dembele'den Katalan ekibine kötü haber geldi.

Barcelona'nın resmi internet sitesinden yayınlanan açıklamada genç futbolcunun başarılı bir ameliyat geçirdiği ve 6 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi. 22 yaşındaki futbolcu sakatlığı nedeniyle EURO 2020'yi de kaçıracak.

Barcelona'ya transfer olduğundan bu yana sakatlıklarla boğuşan Ousmane Dembele bu sezon da sakatlık sorunu nedeniyle birçok maçta görev alamadı. Bu sezon Barcelona'da yalnızca 9 maçta forma giyen Dembele sezonun geri kalanını da kaçıracak.

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Anahtar Kelimeler:
Ousmane Dembele İspanya La Liga barcelona

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