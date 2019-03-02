Barcelona'dan Ankaragücü'ne başsağlığı mesajı

Katalan temsilcisinin, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki Türkiye hesabından yapılan açıklamada, MKE Ankaragücü'nün amblemi siyah kurdeleyle paylaşıldı. Amblemin altında da "Başın sağ olsun MKE Ankaragücü, acınızı paylaşıyoruz" mesajı yer aldı.
MKE Ankaragücü'nün Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda oynadığı ve 4-2 galip geldiği maçın ardından taraftarları taşıyan otobüs Antalya dönüşünde kaza yapmıştı. Kazada Mert Turgut Çakır (17) ile Eren Açıkgöz (19) hayatını kaybederken 23 kişi de yaralanmıştı.
İzmir'de rüşvet operasyonu! Çok sayıda kişi tutuklandı
İğrenç olay böyle ortaya çıktı!
Bu liste çok konuşulur... Aralarında Türkiye'de var!
Korku dolu anlar! Vatandaşlar deprem oluyor sandı
Hande Erçel zor günlerin ardından ilk defa konuştu
Bu fotoğraflardan sonra hiçbir şey size inandırıcı gelmeyecek
Bu ülkede hesap ödemiyorsunuz!
Sağlık Bakanı'ndan flaş tuz açıklaması: Masalardan kaldırın
Kalbi ikiye bölündü, hayata tutundu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum