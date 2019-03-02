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Barcelona'dan Ankaragücü'ne başsağlığı mesajı

Erdem Keleş Erdem Keleş
SPOR  | 02.03.2019 16:38 | Son Güncelleme

İspanyol devi Barcelona, deplasman dönüşü trafik kazasında hayatını kaybeden MKE Ankaragücü taraftarları için başsağlığı mesajı yayımladı.

Barcelona'dan Ankaragücü'ne başsağlığı mesajı

Katalan temsilcisinin, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki Türkiye hesabından yapılan açıklamada, MKE Ankaragücü'nün amblemi siyah kurdeleyle paylaşıldı. Amblemin altında da "Başın sağ olsun MKE Ankaragücü, acınızı paylaşıyoruz" mesajı yer aldı.

MKE Ankaragücü'nün Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda oynadığı ve 4-2 galip geldiği maçın ardından taraftarları taşıyan otobüs Antalya dönüşünde kaza yapmıştı. Kazada Mert Turgut Çakır (17) ile Eren Açıkgöz (19) hayatını kaybederken 23 kişi de yaralanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Barcelona Ankaragücü

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