Barcelona'dan Arda Güler açıklaması! Real Madrid'e transfer olmasına rağmen hala açıklamalar devam ediyor...

Barcelona Sportif Direktörü Deco, transfer konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

"NE OLDU BİLMİYORUM"

Deco, "Arda Güler için ne oldu ve işler değişti?" şeklinde gelen soru karşısında, "Bilmiyorum" cevabını verdi.

TÜRKİYE'YE GELMİŞTİ, TERCİHİNİ REAL'DEN YANA YAPTI

Deco, Arda Güler transferi için geçtiğimiz hafta Barcelona'nın talebiyle İstanbul'a gelmişti. Arda ile görüşme gerçekleştiren Deco, sonrasında İspanya'ya geri dönmüştü. Fenerbahçe ile her konuda anlaşma sağlayan Deco, Real Madrid tercihi sonrası büyük şaşkınlığa uğradığını söyledi.

BARCELONA'DAN SKANDAL PAYLAŞIM

Arda Güler'in Real Madrid'e transferinin duyurulduğu sıralarda ilginç bir paylaşım yapan Barcelona büyük tepki çekmişti. Hem Türk taraftarlar hem de Real Madrid taraftarları tarafından eleştiri yağmuruna tutulan Barcelona geri adım atmamıştı. Real Madrid'e transfer olmasına rağmen Arda hakkında konuşmaya devam eden Barcelona yetkilileri, Real Madrid cephesi tarafından eleştiriliyor.

ARDA GÜLER: "KİMSE REDDEDEMEZ"

Arda Güler, İspanyol devine imza attığı basın toplantısında ise, "Real Madrid sizi ararsa bunu kimse reddedemez." sözlerini kullanmıştı.



