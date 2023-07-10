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Barcelona'dan Arda Güler açıklaması! Real Madrid'e transfer olmasına rağmen hala açıklamalar devam ediyor...

10.07.2023 18:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Barcelona Sportif Direktörü Deco, Arda Güler'in Real Madrid'e transferi konusunda açıklamalarda bulundu. Arda'yı ikna etmek için İstanbul'a kadar gelen fakat sonuç alamayan Deco, Arda'nın tercihine şaşırdığını ifade etti.

Barcelona'dan Arda Güler açıklaması! Real Madrid'e transfer olmasına rağmen hala açıklamalar devam ediyor...
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Barcelona Sportif Direktörü Deco, transfer konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

"NE OLDU BİLMİYORUM"

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Deco, "Arda Güler için ne oldu ve işler değişti?" şeklinde gelen soru karşısında, "Bilmiyorum" cevabını verdi.

TÜRKİYE'YE GELMİŞTİ, TERCİHİNİ REAL'DEN YANA YAPTI

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Deco, Arda Güler transferi için geçtiğimiz hafta Barcelona'nın talebiyle İstanbul'a gelmişti. Arda ile görüşme gerçekleştiren Deco, sonrasında İspanya'ya geri dönmüştü. Fenerbahçe ile her konuda anlaşma sağlayan Deco, Real Madrid tercihi sonrası büyük şaşkınlığa uğradığını söyledi.

BARCELONA'DAN SKANDAL PAYLAŞIM

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Arda Güler'in Real Madrid'e transferinin duyurulduğu sıralarda ilginç bir paylaşım yapan Barcelona büyük tepki çekmişti. Hem Türk taraftarlar hem de Real Madrid taraftarları tarafından eleştiri yağmuruna tutulan Barcelona geri adım atmamıştı. Real Madrid'e transfer olmasına rağmen Arda hakkında konuşmaya devam eden Barcelona yetkilileri, Real Madrid cephesi tarafından eleştiriliyor.

ARDA GÜLER: "KİMSE REDDEDEMEZ"

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Arda Güler, İspanyol devine imza attığı basın toplantısında ise, "Real Madrid sizi ararsa bunu kimse reddedemez." sözlerini kullanmıştı.


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Arda için beklenen görüşme gerçekleşti!Arda için beklenen görüşme gerçekleşti!
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