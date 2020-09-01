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Barcelona'dan Lionel Messi'ye tarihi ceza kapıda

İSPANYA HABERLERİ  | 01.09.2020 19:06 | Son Güncelleme

Barcelona ile Arjantinli yıldız Lionel Messi arasındaki hız kesmeden sürerken, ilk antrenmana çıkmayan yıldız oyuncuya cezanın kapıda olduğu belirtildi.

Barcelona'dan Lionel Messi'ye tarihi ceza kapıda

İspanyol devi Barcelona ile Arjantinli yıldız Lionel Messi arasındaki ipler gün geçtikçe daha fazla geriliyor. Barcelona’nın sezon öncesi yaptırdığı sağlık kontrollerine katılmayan Messi, ilk antrenmana da çıkmadı.

1 MİLYON 250 BİN EURO!

Manchester City’ye bonservis bedeli olmadan gitmenin hesaplarını yapan yıldız futbolcuya, Barcelona yönetiminin 1 milyon 250 bin Euro para cezası kesme hakkı bulunuyor.Barcelona’nın, yıllık kazancı 60 milyon Euro olan Messi’ye, kesilebilecek en yüksek rakam olan maaşının 4’te 1’i tutarında ceza kesme hakkı var.

BAŞKAN GÖNÜLSÜZ...

Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu’nun, takımın gelmiş gelmiş en büyük futbolcusu olan Messi’ye ceza kesmeye gönülsüz olduğu ve gelişmeleri takip edeceği belirtildi.

İLK OLACAK

Eğer konuşulan ceza Messi'ye kesilirse Barcelona tarihinde bir ilk olacak. Daha önce hiçbir oyuncusuna bu kadar yüklü ceza kesmeyen Katalan yönetimi bir ilke imza atmış olacak.


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
messi kac oradannn
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