İşte Salah için yapılması planan teklif.

Barcelona'dan Mohamed Salah için 150 milyon euro!

1 / 8 Dünya devi Barcelona, Griezmann transferinin suya düşmesi sonrası bu transferden vazgeçti ve alternatif isimlere yöneldi.

2 / 8 Bu doğrultuda listenin ilk sırasında Liverpool ile harika bir sezon geçiren Mohamed Salah var...

3 / 8 Premier Lig'de attığı 44 golle Dünya devlerinin transfer listesine giren Mısırlı yıldız için Barcelona 150 milyon euro'yu gözden çıkardı.

4 / 8 Liverpool'un bu teklife nasıl bir yanıt vereceği merak konusu oldu.

5 / 8 Salah'ı transfer etmek istemesinin yanı sıra, Barcelona Teknik Direktörü Ernesto Valverde takımdan ayrılan Iniesta'nın boşluğu için iki ismi gözüne kestirdi.

6 / 8 Bunlardan ilki Tottenham'ın yıldızı Christian Eriksen.

7 / 8 Bir diğer isim ise PSG'nin italyan orta sahası Marca Verratti.