İşte Salah için yapılması planan teklif.
Barcelona'dan Mohamed Salah için 150 milyon euro!
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Dünya devi Barcelona, Griezmann transferinin suya düşmesi sonrası bu transferden vazgeçti ve alternatif isimlere yöneldi.
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Bu doğrultuda listenin ilk sırasında Liverpool ile harika bir sezon geçiren Mohamed Salah var...
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Premier Lig'de attığı 44 golle Dünya devlerinin transfer listesine giren Mısırlı yıldız için Barcelona 150 milyon euro'yu gözden çıkardı.
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Liverpool'un bu teklife nasıl bir yanıt vereceği merak konusu oldu.
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Salah'ı transfer etmek istemesinin yanı sıra, Barcelona Teknik Direktörü Ernesto Valverde takımdan ayrılan Iniesta'nın boşluğu için iki ismi gözüne kestirdi.
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Bunlardan ilki Tottenham'ın yıldızı Christian Eriksen.
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Bir diğer isim ise PSG'nin italyan orta sahası Marca Verratti.
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Valverde'nin hücum hattı için kadrosunda görmek istediği bir diğer isim ise Suarez'in milli takımdan arkadaşı Edinson Cavani...
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