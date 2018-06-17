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Barcelona'dan Mohamed Salah için 150 milyon euro!

İSPANYA HABERLERİ  | 17.06.2018 11:19 | Son Güncelleme

Liverpool formasıyla gösterdiği performansla sezonun en çok konuşulan isimlerinden olan Mohamed Salah için müthiş bir teklif kapıda!

İşte Salah için yapılması planan teklif.

Barcelona'dan Mohamed Salah için 150 milyon euro!

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Dünya devi Barcelona, Griezmann transferinin suya düşmesi sonrası bu transferden vazgeçti ve alternatif isimlere yöneldi.

Dünya devi Barcelona, Griezmann transferinin suya düşmesi sonrası bu transferden vazgeçti ve alternatif isimlere yöneldi.
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Bu doğrultuda listenin ilk sırasında Liverpool ile harika bir sezon geçiren Mohamed Salah var...

Bu doğrultuda listenin ilk sırasında Liverpool ile harika bir sezon geçiren Mohamed Salah var...
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Premier Lig'de attığı 44 golle Dünya devlerinin transfer listesine giren Mısırlı yıldız için Barcelona 150 milyon euro'yu gözden çıkardı.

Premier Lig'de attığı 44 golle Dünya devlerinin transfer listesine giren Mısırlı yıldız için Barcelona 150 milyon euro'yu gözden çıkardı.
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Liverpool'un bu teklife nasıl bir yanıt vereceği merak konusu oldu.

Liverpool'un bu teklife nasıl bir yanıt vereceği merak konusu oldu.
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Salah'ı transfer etmek istemesinin yanı sıra, Barcelona Teknik Direktörü Ernesto Valverde takımdan ayrılan Iniesta'nın boşluğu için iki ismi gözüne kestirdi.

Salah'ı transfer etmek istemesinin yanı sıra, Barcelona Teknik Direktörü Ernesto Valverde takımdan ayrılan Iniesta'nın boşluğu için iki ismi gözüne kestirdi.
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Bunlardan ilki Tottenham'ın yıldızı Christian Eriksen.

Bunlardan ilki Tottenham'ın yıldızı Christian Eriksen.
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Bir diğer isim ise PSG'nin italyan orta sahası Marca Verratti.

Bir diğer isim ise PSG'nin italyan orta sahası Marca Verratti.
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Valverde'nin hücum hattı için kadrosunda görmek istediği bir diğer isim ise Suarez'in milli takımdan arkadaşı Edinson Cavani...

Valverde'nin hücum hattı için kadrosunda görmek istediği bir diğer isim ise Suarez'in milli takımdan arkadaşı Edinson Cavani...
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Anahtar Kelimeler:
barcelona mohamed salah

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