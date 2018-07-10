Barcelona'dan Oğuz Arda Sel için taziye mesajı

Çorlu'da meydana gelen ve 24 kişinin hayatına mal olan tren kazasında yaşamını yitiren 9 yaşındaki Oğuz Arda Sel'e Barcelona'dan taziye mesajı geldi. Barcelona Akademi'sinde geleceğin futbolcusu olarak hayata hazırlanan Arda, elim kazada babası Hakan Sel ile birlikte can verdi.

Barcelona sosyal medya hesaplarından şu paylaşımda bulundu:

"Barcelona Futbol Kulübü ve Barça Akademisi olarak, Türkiye'deki tren kazasında hayatını kaybeden 9 yaşındaki İstanbul Beko Futbolcusu Oğuz Arda Sel'e ve onun babası Hakan Sel için duyduğumuz üzüntüyü ifade ederiz. Kazada hayatını kaybeden insanların yakınlarının acılarını paylaşıyoruz. Yaralılara da acil şifalar diliyoruz"

