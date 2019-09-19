SPOR

Barcelona'dan rekor gelir beklentisi

İSPANYA HABERLERİ  | 19.09.2019 16:46 | Son Güncelleme

İspanya'nın Barcelona Kulübü, 2019-2020 sezonunda 1 milyar 47 milyon avroluk rekor gelir beklentisi olduğunu açıkladı.

Barcelona'dan rekor gelir beklentisi

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, dünyadaki spor kulüpleri arasında en fazla gelir elde eden Barcelona'nın bu özelliğini daha da sağlamlaştırdığı bildirildi.

Yeni sezonun bütçe hedefiyle ilgili açıklamada, 2019-2020 mali döneminin 11 milyon Euro kar ile kapatılmasının öngörüldüğü ve 2011-2012 sezonundan bu yana bütçeyi karla kapatma geleneğinin devam edeceği ifade edildi.

Son 9 yılda elde edilen toplam karın 213 milyon Euro'ya ulaşacağı belirtildi. Geçen sezona oranla 2019-2020 sezonunda yüzde 6'lık (133 milyon avro) artışla 1 milyar 47 milyon Euro'luk gelir bekleyen Barcelona Kulübü, giderlerin 1 milyar 7 milyon Euro'ya ulaşacağını ve vergiler çıkarıldığında karın 11 milyon Euro olacağını öngörüyor.

Barcelona Kulübü'nde 6 Ekim'de yapılacak olağan genel kurul toplantısı öncesinde açıklanan bütçede, gelir hedefinin, öngörülenden bir yıl önce 1 milyar Euro'nun üzerine çıkacağı vurgulandı.

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Anahtar Kelimeler:
barcelona La Liga

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bu ne yaa..Barça bile 11 milyon karı zar zor yakaliyorsa bizim 4 buyuklerin onca borcu gayet normalmiş
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