Barcelona'dan Saul Niguez için 110 milyon Euro

İspanyol basınında çıkan haberlere göre Barcelona, Saul için Atletico Madrid’e 110 milyon Euro önerecek. Atletico ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, İspanya Milli Takımı'nın da formasını giyiyor.
Bu sezon 21 lig maçına çıkan Saul, 2 gol - 1 asistlik performans sergiledi. Barcelona yönetiminin Ivan Rakitic'in takımdan ayrılma ihtimali nedeniyle bu transferde ısrarcı olacağı ifade ediliyor.
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