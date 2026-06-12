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Barcelona'dan tarihi hamle! Perez'e hapis tehditli dava

El Clasico rekabeti yeşil sahalardan mahkeme salonlarına taşındı! Barcelona, "7 şampiyonluğumuzu çaldılar" diyen Real Madrid Başkanı Florentino Perez hakkında resmi hukuki süreç başlattı.

Barcelona'dan tarihi hamle! Perez'e hapis tehditli dava
Emre Şen

İspanya futbolunun iki dev çınarı Barcelona ile Real Madrid arasındaki tarihi rekabet, bu kez yeşil sahalarda değil, adliye koridorlarında yaşanacak. Katalan ekibi Barcelona yönetimi, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in kulüp hakkında sarf ettiği ağır sözler nedeniyle resmi olarak harekete geçtiğini ve hukuki sürecin düğmesine bastığını duyurdu.

"SÖZLERİNİ GERİ ÇEK" ULİMATOMU

Katalan kulübünün resmi kanallarından yapılan açıklamada, Florentino Perez'in 12 Mayıs tarihinde düzenlediği basın toplantısında ve hemen ertesi gün bir medya kuruluşuna verdiği röportajda kullandığı ifadeler hedef alındı. Barcelona yönetimi, bu sözlerin gerçeği yansıtmadığını ve kulübün tarihi imajı ile itibarına ağır bir zarar verdiğini belirterek, dava öncesi zorunlu uzlaştırma başvurusunda bulunduklarını bildirdi. Başvurunun temel amacının, Perez'in iftira niteliği taşıyan bu sözlerini resmi olarak geri çekmesini sağlamak olduğu vurgulandı.

CEZA KANUNU 205. MADDE: İFTİRA DAVASI

İki dev kulübü karşı karşıya getiren bu süreçte Barcelona'nın tavrı son derece net. Yapılan açıklamada, Real Madrid Başkanı Perez'in söz konusu talebi yerine getirmemesi ve sözlerini geri almaması halinde, İspanya Ceza Kanunu'nun 205. maddesi kapsamında doğrudan "iftira" suçlamasıyla resmi bir ceza davası açılacağı kamuoyuna duyuruldu.

"7 ŞAMPİYONLUĞUMUZU ÇALDILAR!"

Hukuki sürecin fitilini ateşleyen asıl olay ise Perez'in LaLiga şampiyonluklarıyla ilgili yaptığı o çok tartışılan çıkıştı. Real Madrid Başkanı son dönemde yaptığı açıklamalarda, "7 LaLiga şampiyonluğu kazandım. Aslında 14 olmalıydı. Kalan 7 tanesini bizden çaldılar," ifadelerini kullanarak üstü kapalı olarak Barcelona'yı hedef almış ve İspanyol basınında deprem etkisi yaratmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Florentino Perez barcelona real madrid
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