SPOR

Barcelona, Denis Suarez'i Celta Vigo'ya sattı

İSPANYA HABERLERİ  | 01.07.2019 10:04 | Son Güncelleme

Barcelona, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Denis Suarez'i Celta Vigo'ya sattığını açıkladı.

Barcelona, Denis Suarez'i Celta Vigo'ya sattı

Barcelona Kulübü'nden yapılan resmi açıklamada, Denis Suarez'in 12,9 milyon Euro ve başarıya bağlı olarak 3,1 milyon Euro prim ile Celta Vigo'ya transfer olduğu bildirildi.

Futbol kariyerine başladığı Celta Vigo'ya geri dönen İspanyol futbolcu Suarez, 29 Ocak'ta sezon sonuna kadar İngiltere'nin Arsenal takımına kiralık olarak gitmişti.

Suarez, kadrosunda Türk futbolculardan Okay Yokuşlu ve Emre Mor'un olduğu Celta ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Gören büyüleniyor! İşte Konya'nın gizli cennetiGören büyüleniyor! İşte Konya'nın gizli cenneti
Barcelona'nın yeni transferi Alanya’daBarcelona'nın yeni transferi Alanya’da
Barça, Neto'yu transfer ettiBarça, Neto'yu transfer etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
denis suarez barcelona celta vigo

En Çok Okunan Haberler

Fuat Oktay'tan sert uyarı: Sonuçları ağır olur

Fuat Oktay'tan sert uyarı: Sonuçları ağır olur

KKTC'de korkutan patlama!

KKTC'de korkutan patlama!

''Beşiktaş, F.Bahçe ve G.Saray'ı reddetti''

''Beşiktaş, F.Bahçe ve G.Saray'ı reddetti''

F.Bahçe'ye İtalya'dan kötü haber

F.Bahçe'ye İtalya'dan kötü haber

Miroslav Stoch geri döndü

Miroslav Stoch geri döndü

Barcelona'nın yeni transferi Alanya’da

Barcelona'nın yeni transferi Alanya’da

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İşte Neymar'ın yeni adresi! Flaş anlaşma

İşte Neymar'ın yeni adresi! Flaş anlaşma

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Real Madrid, Hazard'ı resmen açıkladı

Real Madrid, Hazard'ı resmen açıkladı

Real Madrid transferde bombayı patlattı

Real Madrid transferde bombayı patlattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Barcelona, Denis Suarez'i Celta Vigo'ya sattı

Barcelona ayrılığı açıkladı

Barcelona'nın yeni transferi Frenkie de Jong, Alanya’da tatil yapıyor

Barcelona'nın yeni transferi Alanya’da

Barcelona, Neto'yu transfer etti

Barça, Neto'yu transfer etti

F.Bahçe'nin eski yıldızından sürpriz transfer!

F.Bahçe'nin eski yıldızından sürpriz transfer!

Jasper Cillessen 35 milyon Euro bedelle Valencia'da

Transferi 35 milyon Euro'ya bitirdiler

Yılın transfer bombası patladı!

Yılın transfer bombası patladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.