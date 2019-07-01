Barcelona, Denis Suarez'i Celta Vigo'ya sattı

Barcelona Kulübü'nden yapılan resmi açıklamada, Denis Suarez'in 12,9 milyon Euro ve başarıya bağlı olarak 3,1 milyon Euro prim ile Celta Vigo'ya transfer olduğu bildirildi.
Futbol kariyerine başladığı Celta Vigo'ya geri dönen İspanyol futbolcu Suarez, 29 Ocak'ta sezon sonuna kadar İngiltere'nin Arsenal takımına kiralık olarak gitmişti.
Suarez, kadrosunda Türk futbolculardan Okay Yokuşlu ve Emre Mor'un olduğu Celta ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
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