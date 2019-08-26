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Barcelona farklı kazandı

İSPANYA HABERLERİ  | 26.08.2019 08:23 | Son Güncelleme

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 2. haftasında Barcelona, sahasında oynadığı maçta Real Betis'i 5-2 yendi.

Barcelona farklı kazandı

La Liga'nın 2. haftasında Barcelona, Real Betis'i 5-2 yendi. İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 2. haftasında Nou Camp Stadı'nda oynanan Barcelona-Real Betis karşılaşmasında konuk takım Real Betis, 15. dakikada Nabil Fekir'in golüyle 1-0 öne geçti. Barcelona, 42. dakikada Antoine Griezmann ile beraberliği yakalarken, ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan ve 49. dakikada Fransız futbolcu Griezmann ile öne geçen Barcelona, Carles Perez (Dk. 55), Jordi Alba (Dk. 60) ve Arturo Vidal'ın (Dk. 77) golleriyle farkı artırdı. Real Betis'te 79. dakikada Lorenzo Moron Garcia'nın golü sonucu değiştirmeye yeterli olmazken, Barcelona sahadan 5-2 galip ayrıldı.

GRİEZMANN AĞLARI İKİ KEZ HAVALANDIRDI

Bu arada takımının galibiyetinde önemli bir rol oynayan Griezmann, Barcelona formasıyla ilk kez bir resmi maçta gol atarak, rakip ağları iki kez havalandırdı.

Sezonun ilk maçında deplasmanda Athletic Bilbao'ya yenilen Barcelona, Real Betis galibiyetiyle 3 puana ulaştı. La Liga'da en alt sırada bulunan Real Betis'in ise henüz puanı bulunmuyor.

MESSİ KADRODA YER ALMADI

Öte yandan Barcelona'da sezon öncesinde yaşadığı sakatlık yeni sona eren Arjantinli futbolcu Lionel Messi, Real Betis maçının kadrosuna alınmadı.

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Anahtar Kelimeler:
barcelona İspanya La Liga İspanya 1. Futbol Ligi

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