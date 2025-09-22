Barcelona, Getafe'yi Farklı Mağlup Etti: Ferran Torres'ten Duble Şov!

La Liga'da Barcelona, Getafe'yi 3-0'lık skorla devirdi. Ferran Torres'in iki golü ve Dani Olmo'nun şık sayısı, Katalan ekibine galibiyeti getirdi.

Barcelona, Johan Cruyff Stadyumu'nda Getafe'yi ağırladığı maçta baştan sona üstün bir oyun sergiledi. Teknik Direktör Flick'in taktiksel hamleleri ve oyuncuların istekli performansı, sahadan farklı bir galibiyetle ayrılmalarını sağladı. Maçın ilk yarısında sahneye çıkan Ferran Torres, attığı iki golle takımını öne geçirdi. Özellikle ilk golde gösterdiği beceri ve soğukkanlılık, tribünlerden büyük alkış aldı. Getafe ise, Barcelona'nın baskılı oyununa karşı koymakta zorlandı ve ilk yarıda gol pozisyonu üretmekte zorlandı.

İkinci yarıda da oyunun kontrolünü elinde tutan Barcelona, farkı artırmak için ataklarını sıklaştırdı. 62. dakikada Dani Olmo, Marcus Rashford'un asistini gole çevirerek skoru 3-0'a getirdi. Olmo'nun golü, hem şık bir bitiriş hem de takım oyununun güzel bir örneği olarak kayıtlara geçti. Maçın geri kalan bölümünde de Barcelona, rakip kalede etkili olmaya devam etti ancak başka gol olmadı. Getafe, maç boyunca sert bir savunma anlayışı sergilemesine rağmen, Barcelona'nın hücum gücüne karşı koymakta yetersiz kaldı. Maç boyunca çok sayıda faul yapan Getafe, oyunun temposunu düşürmeye çalışsa da başarılı olamadı.

FERRAN TORRES HARİKA PERFORMANS GÖSTERDİ!

Ferran Torres'in performansı, maçın en çok konuşulan konularından biri oldu. Attığı iki golün yanı sıra, oyun içindeki hareketliliği ve takım arkadaşlarıyla uyumu da dikkat çekti. Dani Olmo da attığı gol ve yaptığı asistle galibiyette önemli rol oynadı. Marcus Rashford'un performansı da göz doldurdu, yaptığı asist ve hücumdaki etkinliği ile takımına önemli katkı sağladı. Barcelona'nın genç oyuncularından Marc Casadó da, Olmo'nun golünde yaptığı asist ile dikkatleri üzerine çekti.

Barcelona, Getafe karşısında aldığı bu galibiyetle La Liga'daki iddiasını sürdürdü. Ferran Torres ve Dani Olmo'nun formda oluşu, Barcelona taraftarlarını gelecek maçlar için umutlandırdı. Getafe ise, bu mağlubiyetle moral bozukluğu yaşarken, gelecek maçlarda daha iyi bir performans sergilemek için çalışmalara başlayacak. Maçın ardından konuşan Barcelona Teknik Direktörü Flick, oyuncularının performansından memnun olduğunu belirtirken, Getafe Teknik Direktörü ise, rakiplerinin üstünlüğünü kabul ederek, gelecek maçlarda daha iyi bir oyun sergileyeceklerini söyledi.