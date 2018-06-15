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Barcelona İlkay Gündoğan'ı Iniesta'nın yerine düşünüyor!

İSPANYA HABERLERİ  | 15.06.2018 18:32 | Son Güncelleme

Manchetser City'in Türk asıllı Alman yıldızı İlkay Gündoğan için Barcelona iddiaları güçleniyor. Barcelona'nın Iniesta yerine İlkay Gündoğan'ı düşündüğü ve İlkay Gündoğan'ın da Barcelona'ya gitmekte istekli olduğu belirtildi.

Barcelona İlkay Gündoğan'ı Iniesta'nın yerine düşünüyor!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchetser City'in yıldız orta sahası İlkay Gündoğan için Barcelona devreye giriyor. Katalanlar takımdan ayrılan Inıesta'nın yerine İlkay'ı düşünüyor.

Alman basınında yer alan haberlere göre 27 yaşındaki futbolcunun Barça'ya gitmeye oldukça istekli olduğu belirtilirken, fiyatının 50 milyonun üzerinde olacağı haberin detaylarında aktarıldı.

Barcelona'nın girişiminin ardından İlkay'ın oldukça mutlu olduğu kaydedilirken, Pazar günü FIFA Dünya Kupası'nda Almanya'nın Meksika ile oynayacağı karşılaşmada göstereceği performans merak konusu oldu.

İlkay Gündoğan geçtiğimiz sezon Manchester City forması ile çıktığı 49 karşılaşmada 6 gol 7 asistlik performans gösterdi.

(Sporx)

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Anahtar Kelimeler:
ilkay gündoğan barcelona

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