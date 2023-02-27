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Barcelona kümede kalma mücadelesi veren Almeria'ya 1-0 mağlup oldu!

27.02.2023 01:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 23. haftasında Barcelona, deplasmanda Almeria'ya 1-0 mağlup olması sonrası büyük bir şok yaşarken, 13 maçlık yenilmezlik serisi son buldu. İşte detaylar...

Barcelona kümede kalma mücadelesi veren Almeria'ya 1-0 mağlup oldu!

Ligde kalma mücadelesi veren Almeria'nın galibiyet golü, 24. dakikada Malili forvet El Bilal Toure'den geldi. La Liga'da ikinci yenilgisini 13 hafta sonra yaşayan Barcelona, 59 puanla liderliğini sürdürse de en yakın rakibi Real Madrid (52) ile arasındaki puan farkını daha da açma fırsatını kaçırdı.

TEK YENİLGİSİNİ REAL MADRID'E KARŞI ALMIŞTI!

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Barcelona, bu sezon Almeria maçı öncesinde ligdeki tek yenilgisini 9. haftada Santiago Bernabeu Stadı'nda Real Madrid'e karşı, 3-1'lik skorla yaşamıştı. Real Madrid, dün oynanan derbide Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalmıştı.

2 MART'TA EL CLASICO!

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İspanya'nın iki ezeli rakibi Real Madrid ve Barcelona, 2 Mart Perşembe günü Kral Kupası yarı finali ilk maçında Santiago Bernabeu Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Almeria ise aldığı galibiyetle düşme hattından çıkarak 25 puanla 15. sıraya yükseldi.

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