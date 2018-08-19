SPOR

Barcelona La Liga'ya galibiyetle başladı

İSPANYA HABERLERİ  | 19.08.2018 09:03 | Son Güncelleme

La Liga'nın ilk haftasında Alaves'i konuk eden Barcelona, rakibini 3-0 yendi.

Barcelona La Liga'ya galibiyetle başladı

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) 2018-2019 sezonunun ilk haftasında Barcelona, sahasında Alaves'i 3-0 yendi. Katalan ekibinin, Camp Nou'da Alaves'i konuk ettiği karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere sona erdi. 64. dakikada yıldız oyuncu Lionel Messi'nin serbest vuruşunda top ağlarla buluştu ve ev sahibi takım 1-0 öne geçti.

  1. dakikada Barcelona, Arthur'un asistinde topla buluşan Coutinho'yla farkı 2'ye çıkardı: 2-0. 90+2'de bir kez daha meşin yuvarlağı ağlara gönderen Messi, kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü atarak karşılaşmanın skorunu belirledi: 3-0.

6 bininci gol Messi'den

Barcelona, böylece La Liga'da Real Madrid'in ardından 6 bin gole ulaşan ikinci takım oldu. Messi'nin 64. dakikada attığı gol, La Liga'da Barcelona'nın 6 bininci golü olarak kayıtlara geçti. 6 bin golden 385'inin sahibi olan Messi, 9 yıl önce de 5 bininci golü kaydetmişti.

PARTNERAilece tatil!Ailece tatil!
Emre Mor için şok sözler: Kafasının içine giremiyoruzEmre Mor için şok sözler: Kafasının içine giremiyoruz
Enes Ünal’ın yeni takımı Rayo VallecanoEnes Ünal’ın yeni takımı Rayo Vallecano
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
barcelona La Liga İspanya alaves

En Çok Okunan Haberler

SGK, düğmeye bastı! Eksik maaş ödenen Bağ-kur'lulara toplu ödeme yapılacak

SGK, düğmeye bastı! Eksik maaş ödenen Bağ-kur'lulara toplu ödeme yapılacak

ABD Başkanı Donald Trump'tan Suriye açıklaması: ABD yerine Suudi Arabistan ödeme yapacak!

ABD Başkanı Donald Trump'tan Suriye açıklaması: ABD yerine Suudi Arabistan ödeme yapacak!

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Cocu, Giuliano'nun bir takımla anlaştığını açıkladı

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Cocu, Giuliano'nun bir takımla anlaştığını açıkladı

Fener'i Volkan yaktı!

Fener'i Volkan yaktı!

Everton kazandı! Cenk Tosun'a şok

Everton kazandı! Cenk Tosun'a şok

''Yeni transferimiz Galatasaray'da şampiyon oldu''

''Yeni transferimiz Galatasaray'da şampiyon oldu''

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Barcelona La Liga'ya galibiyetle başladı

Barcelona La Liga'ya galibiyetle başladı

Emre Mor için şok sözler: Kafasının içine giremiyoruz

Emre Mor için şok sözler: Kafasının içine giremiyoruz

Enes Ünal’ın yeni takımı Rayo Vallecano

Enes Ünal’ın yeni takımı Rayo Vallecano

Kenneth Omeruo 1 yıllığına Leganes'e kiralandı!

Kenneth Omeruo 1 yıllığına Leganes'e kiralandı!

David Silva İspanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı!

David Silva İspanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı!

Lionel Messi, Barcelona'da 33. kupasını kazandı

Lionel Messi, Barcelona'da 33. kupasını kazandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.