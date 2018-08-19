Barcelona La Liga'ya galibiyetle başladı

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) 2018-2019 sezonunun ilk haftasında Barcelona, sahasında Alaves'i 3-0 yendi. Katalan ekibinin, Camp Nou'da Alaves'i konuk ettiği karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere sona erdi. 64. dakikada yıldız oyuncu Lionel Messi'nin serbest vuruşunda top ağlarla buluştu ve ev sahibi takım 1-0 öne geçti.
6 bininci gol Messi'den
Barcelona, böylece La Liga'da Real Madrid'in ardından 6 bin gole ulaşan ikinci takım oldu. Messi'nin 64. dakikada attığı gol, La Liga'da Barcelona'nın 6 bininci golü olarak kayıtlara geçti. 6 bin golden 385'inin sahibi olan Messi, 9 yıl önce de 5 bininci golü kaydetmişti.
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