Barcelona, Marcus Rashford'u kiralık olarak kadrosuna kattı

İspanya La Liga’da son şampiyon Barcelona, yeni sezonda transfer çalışmalarına devam ediyor. Katalan ekibi, İngiliz temsilcisi Manchester United forması giyen 27 yaşındaki kanat oyuncusu Marcus Rashford'u kiralık olarak kadrosuna kattı. İspanyol ekibinden yapılan açıklamada, "Manchester United ile Marcus Rashford'un 30 Haziran 2026'ya kadar satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanması konusunda anlaşmaya varıldı" ifadelerine yer verildi. Marcus Rashford, Barcelona’da 14 numaralı formayı giyecek.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Aston Villa'ya kiralık olarak giden İngiliz oyuncu, 17 maçta forma giyerken, 4 gol ve 6 asist yaptı.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır