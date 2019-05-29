Barcelona, Neymar için Dembele'yi gözden çıkardı

SPORT ve RAC1'de yer alan haberlere göre; Barcelona, 2017-18 sezonunun başında Fransız kulübüne katılan ancak yaşadığı sakatlıklar ve takımla yaşadığı problemler nedeniyle performansı beklentilerin altında kalan Neymar'ı yeniden kadrosunda görmek istiyor.

Neymar karşılığında PSG'ye 22 yaşındaki Fransız milli oyuncu Ousmane Dembele'yi vermek isteyen Barcelona, fiyat konusunda pürüzlerin her iki kulübün de anlaştığı takdirde giderilebileceğine inanıyor.

Barcelona'nın önümüzdeki günlerde Neymar-Dembele takası için PSG yetkilileri ile bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Paris kulübüyle bu yıl 28 maça çıkabilen Neymar, forma giydiği maçlarda 23 gol, 13 asistlik bir performans sergiledi.

Dortmund'tan Barcelona'ya transfer olan Ousmane Dembele ise İspanyol kulübü ile çıktığı 65 maçta 18 gol attı, 17 asist kaydetti.



