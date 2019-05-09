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Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi protesto edildi! Havalimanında tepki

İSPANYA HABERLERİ  | 09.05.2019 08:38 | Son Güncelleme

Barcelona'da görev aldığı ilk maçtan sonra hiçbir şey Katalan kulübü için aynı olmadı! Sayısız başarız ve kupa kazandıran Messi, Liverpool'a 4-0 yenildikleri maçta İngiltere'den ayrıldığı sırada kendi taraftarından tepki gördü.

Neredeyse kırılmadık rekor bırakmayan, Avrupa’da ve İspanya’da şampiyonluklar yaşayan Messi, Liverpool hezimeti sonrasında Barcelona taraftarları tarafından protesto edildi.

Doping testi için Anfield’dan geç ayrılan ve bu nedenle kafileyle birlikte havalimanına gidemeyen Messi, Barcelona Kulübü’nün yöneticisi Pepe Costa ile birlikte havalimanına geldi. Kontrolden geçen Arjantinli yıldıza, taraftarlar yenilginin üzüntüsüyle tepki gösterdi.

MESSI’NİN CEVABI: SİZİN PROBLEMİNİZ NE?

El Mundo Deportivo’da yer alan habere göre; Messi de hayalkırıklığı sonrası tepki gösteren taraftarlara dönerek “Probleminiz ne? Yanlış olan ne?” diyerek karşılık gösterdi.. Stattan ayrılırken morali çok bozuk olduğu görülen Messi’nin yüzü havalimanında da düşüktü!

Costa’nın araya girerek gerginliği sonlandırdığı ve Messi’yi bölgeden uzaklaştırdığı bilgisi de verildi. Öte yandan bazı taraftarların ise Messi’yi savunduğu ve tepki gösteren grup ile sözlü tartışma yaşadığı belirtildi.

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