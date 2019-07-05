Barcelona, Thomas Heurtel ile sözleşme yeniledi

İspanya takımlarından Barcelona, basketbolda dış transferdeki hareketliliğini iç transferde de sürdürüyor. Kadrosuna Brandon Davies ve Cory Higgins'i katan Barça, iç transferde de son olarak Victor Claver ile sözleşme uzatmıştı. İspanyol temsilcisi son olarak da Thomas Heurtel ile nikah tazeledi. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Fransız basketbolcu Thomas Heutel'in sözleşmesinin 2+1 yıllık uzatıldığını duyurdu.
30 yaşındaki basketbolcu, geçtiğimiz sezon THY Euroleague'de 10.4 sayı, 4.8 asist ve 1.9 ribaund ortalamaları ile mücadele etti. Yıldız oyuncu kariyerinde daha önce Pau-Orthez, Laboral Kutxa Vitoria ve Anadolu Efes'te forma giydi.
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