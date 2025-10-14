SPOR

Barcelona'ya yıldız oyuncudan kötü haber! Polonyalı golcü Lewandowski'nin sol uyluk kasında yırtık tespit edildi...

İspanyol ekibi Barcelona forması giyen Polonyalı yıldız futbolcu Robert Lewandowski'nin sakatlığı nedeniyle bir süre forma giyemeyeceği açıklandı.

Robert Lewandowski

POL Polonya
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Barcelona
Barcelona'nın Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski'yi sakatlık vurdu. Yıldız oyuncunun kasında oluşan yırtık bir süre sahalardan uzak kalmasına sebep olacak.

İŞTE AÇIKLAMA!

Barcelona ya yıldız oyuncudan kötü haber! Polonyalı golcü Lewandowski nin sol uyluk kasında yırtık tespit edildi... 1

Kulüpten yapılan açıklamada, Lewandowski'nin "sol uyluk biceps femoris" kasında yırtık meydana geldiği duyuruldu. İyileşme süresinin sakatlığın seyrine bağlı olarak değişebileceği belirtildi.

Barcelona ya yıldız oyuncudan kötü haber! Polonyalı golcü Lewandowski nin sol uyluk kasında yırtık tespit edildi... 2

Bir süre takımdan uzak kalacak tecrübeli futbolcunun 26 Ekim'de Real Madrid ile Barcelona arasında oynanacak "El Clasico" maçında forma giymesi beklenmiyor.

Bu sezon 9 maçta sahaya çıkan 37 yaşındaki forvet oyuncusu, 4 gol kaydetti.

