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Barcelona'yı durduruna aşk olsun! Dev maçı da kazandılar

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (LaLiga) 12. haftasında Barcelona, deplasmanda Atletico Madrid'i Fermin Lopez'in golleriyle 2-1 mağlup etti.

Barcelona'yı durduruna aşk olsun! Dev maçı da kazandılar
Emre Şen

Metropolitano Stadı'ndaki karşılaşmaya etkili başlayan ev sahibi ekip, 10. dakikada öne geçti. Julian Alvarez'in ceza alanı içinde verdiği pasta topu ağlara gönderen Giuliano Simeone, Atletico Madrid'i 1-0 öne geçirdi.

Mücadelenin ilk bölümlerinde Atletico Madrid'de Marc Pubill'in kafa vuruşu, Barcelona'da ise Pedri'nin şutu üst direkten döndü.

İlk yarının son anlarında Barcelona, Fermin Lopez'in ceza sahası içinden yaptığı vuruşla skora 1-1'lik dengeyi getirdi.

İkinci yarıda oyunda daha etkili olan Katalan ekibi, 66. dakikada Lamine Yamal'ın ara pasında topla buluşan Fermin Lopez'in golüyle 2-1 öne geçti.

Kalan dakikalarda skoru koruyan Barcelona, milli araya 33 puanla lider girdi.

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Anahtar Kelimeler:
La Liga barcelona
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