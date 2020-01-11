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  4. Barcelonalı Luis Suarez sağ diz dış menisküsünden ameliyat edilecek

Barcelonalı Luis Suarez sağ diz dış menisküsünden ameliyat edilecek

İSPANYA HABERLERİ  | 11.01.2020 17:44 | Son Güncelleme

Barcelona Kulübü, Uruguaylı futbolcusu Luis Suarez'in sağ diz dış menisküsünden ameliyat edileceğini duyurdu.

Barcelonalı Luis Suarez sağ diz dış menisküsünden ameliyat edilecek

İspanyol kulübünden yapılan açıklamada, ameliyattan sonra Suarez'in durumu hakkında bilgi verileceğini bildirdi.

İspanyol basını Uruguaylı futbolcunun, 25 Şubat'ta Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Napoli-Barcelona maçından önce sahalara dönmesinin hedeflendiğini yazdı.

Forvet oyuncusu Suarez, bu sezon 23 maçta toplam 14 gol (11 lig, 3 Şampiyonlar Ligi) attı.

BARCELONA'DA XAVI HERNANDEZ İDDİASI

Öte yandan İspanya Süper Kupa yarı finalinde Atletico Madrid'e 3-2 yenilerek elenen Barcelona'da teknik direktör Ernesto Valverde'nin gönderileceği iddiaları İspanyol basınında geniş yer aldı.

"Barcelona'da deprem" başlıkları atan İspanyol gazeteleri, Barcelonalı yöneticilerin takımın eski futbolcusu Xavi Hernandez'e teklif götürdüğünü iddia etti.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
barcelona İspanya'dan futbol luis suarez

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