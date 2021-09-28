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Barınaktaki köpeklerin belediye ekiplerince ölüme terk edilmeye çalışıldığı iddia edildi

28.09.2021 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çankaya Belediyesi Sahipsiz Hayvan Rehabilitasyon Merkezinden çıkan kamyonette bulunan, küpeleri sökülmüş 40'a yakın köpeğin boş bir alanda ölüme terk edileceğini öne süren hayvanseverler, barınak önünde sabahladı - Barınak çevresindeki köpekleri besleyen hayvanseverler, olayda sorumluluğu bulunan görevlilerin cezalandırılmasını istedi

Ankara'da bir grup hayvansever, Çankaya Belediyesine ait hayvan barınağındaki yaklaşık 40'a yakın köpeğin belediye ekiplerince başka bir ilçe sınırlarındaki ıssız alanda ölüme terk edilmeye çalışıldığını iddia ederek eylem yaptı.

Sokaktaki Patili Canları Yaşatma Derneği (PADER) Başkanı Alper Karmış, yaptığı açıklamada Çankaya Belediyesi Sahipsiz Hayvan Rehabilitasyon Merkezi önünde köpekleri besleyen bir grup hayvanseverin dün gece belediyeye ait kamyonetin içeriden çıktığını gördüklerini ve şüphe üzerine aracı takip etmeye başladıklarını anlattı.

Uzun süren takip sonrası aracın Altındağ ilçesine bağlı Kavaklı köyünde bir tarlaya girdiğini, bu sırada durdurmaya çalıştıkları kamyonettekilerin hızla Mühye'deki barınağa döndüğünü öne sürdü.

Karmış, yaşanan kovalamaca sırasında hayvanseverlere ait bir aracın da kaza yaptığını iddia etti.

Merkezin girişinde önünü keserek durdurdukları kamyonetin arkasında küpeleri sökülmüş halde 40'a yakın köpek gördüklerini ve bunu cep telefonlarıyla görüntülediklerini aktaran Karmış, bu sırada aralarında bir avukatın da bulunduğu bazı hayvanseverler ile belediye görevlileri arasında arbede yaşandığını söyledi.

"Köpekleri Çankaya Belediyesi sınırlarından çıkarıp Altındağ Belediyesi sınırlarına atmak üzereyken yakalandılar, atamadılar." diyen Karmış, hayvanların akıbetini öğrenmek ve sorumluların hesap vermesi için barınak önünde sabahladıklarını vurguladı.

Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HAYKONFED) Başkanı Haydar Özkan ise Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'e çağrıda bulunarak, "Sizden erdemli, onurlu bir davranış bekliyoruz. Lütfen artık bu sorumluya gereğini yapınız. Türkiye'ye örnek olacak bir davranış bekliyoruz." dedi.

Hayvanseverlerden Melih Can da aracı durdurdukları sırada küpeleri çıkarılmış, kulakları kan içinde ve perişan vaziyette çok sayıda köpek gördüklerini söyledi.

Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkan Yardımcısı Avukat Tuğba Gürsoy da Yıldızevler Polis Karakoluna giderek, Çankaya Belediyesi Sahipsiz Hayvan Rehabilitasyon Merkezi yetkililerinden şikayetçi oldu.

Barınak çevresindeki köpekleri besleyen hayvanseverler, olayda sorumluluğu bulunan görevlilerin cezalandırılmasını talep etti.

Bu arada görevlilerin belediyeye ait araçla hayvanları taşıma anlarına ait görüntüler, hayvanseverler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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