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Barış Akarsu 42'nci doğum gününde anıldı

29.06.2021 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum'da 14 yıl önce geçirdiği kazada yaşamını yitiren şarkıcı Barış Akarsu, 42'nci doğum gününde Bartın'ın Amasra ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Barış Akarsu 42'nci doğum gününde anıldı

Muğla Bodrum'da, 29 Haziran 2007'de 28’inci doğum gününü kutladıktan sonra geçirdiği kazada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 4 Temmuz'da yaşamını yitiren şarkıcı Barış Akarsu, yakınları ve sevenleri tarafından anıldı. Barış Akarsu'nun heykelinin bulunduğu Amasra Kültür Park'ta bir araya gelen yakınları ve sevenleri, fotoğraf çektirdi. Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu’nun hastanede tedavi görmesi nedeniyle kız kardeşi Nesrin Akarsu ve sevenleri, anma etkinliği için buluştu. Nesrin Akarsu ile beraberindekiler, daha sonra mezar ziyareti yaparak, dua okudu.

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HAYATI FİLM OLACAK

Ağabeyinin mezarına çiçek bırakan Nesrin Akarsu, "Ağabeyimizin kaybının acısını her gün içimizde yaşatıyoruz. Barış Akarsu’yu sevenler her zaman bizleri arıyor soruyor. Ayrıca ağabeyimin hayatının anlatılacağı film 14 yıl sonra çekilecek. Buna aile olarak karar verdik. Barış Akarsu’nun hayatı 14 yıl sonra yeniden canlanacak ve gelecek nesillere aktarılmış olacak" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Amasra Barış Akarsu
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