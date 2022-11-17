'Barış Akarsu Merhaba' filminin konusu nedir? 'Barış Akarsu Merhaba' filminin oyuncuları kimler? Yarın vizyonda!

Barış Akarsı Merhaba filminin seyircilerle buluşmasına sayılı saatler kaldı. Şarkıcı ve oyuncu Barış Akarsu'nun hayat hikayesinin işleneceği Barış Akarsu Merhaba filminin yönetmenliği Mert Dikmen'e, senaryosu ise Mert Dikmen ile Can Anar'a ait. Peki 'Barış Akarsu Merhaba' filminin konusu nedir? 'Barış Akarsu Merhaba' filminin oyuncuları kimler? İşte detaylar...

BARIŞ AKARSU MERHABA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Barış Akarsu Merhaba filmi, Barış Akarsu'nun hayatını konu alıyor.

BARIŞ AKARSU MERHABA FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

İsmail Ege Şaşmaz - Barış Akarsu

Almila Ada - Zeynep

Hüseyin Avni Danyal - Selahattin Akarsu

Ebru Nil Aydın - Hatice Akarsu

Şafak Pekdemir

Metin Coşkun

Burak Satıbol

Aslıhan Kapanşahin

BARIŞ AKARSU KİMDİR?

29 Haziran 1979'da Bartın'da doğan Barış Akarsu 4 Temmuz 2007'de trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Oyuncu ve şarkıcı Akarsu, döneminde birçok projelerde yer aldı. 'Islak Islak', 'Gözlerin', 'Kimdir O' gibi şarkıları seslendirdi.

2006-2007 yılları arasında yayınlanan ve başrolü Merve Sevi ile paylaştığı Yalancı Yarim dizisinde rol aldı. Şarkıcılık alanında birçok ödülü bulunuyor.

BARIŞ AKARSU ÖDÜLLERİ

2004: Akademi Türkiye Yarışması Birinciliği

2005: Olay FM 2005’in En İyileri - En iyi Çıkış Yapan Rock Sanatçısı

2005: Future Dergisi'nin Okullarda Yaptığı Anket - 2005 Yılının En Sevilen Rock Sanatçısı

2006: Turuncu Medya Grup Organizasyon Altın Nota Müzik Ödülleri - En İyi Pop-Rock Sanatçısı

2006: İstanbul Üniversitesi Bilişim Ödülleri - Cem Karaca Özel Ödülü

2006: USDER (Uluslararası Sağlık, Eğitim ve Sosyal Hizmetler Derneği) Yılın En İyileri Anketi - Rock Müzik Dalı Birinciliği

2006: Expo Kanal - Cem Karaca Özel Ödülü

2007: 13. Kral TV Video Müzik Ödülleri - En İyi Rock Müzik Dalı Birinciliği

2008: FERSA 2007/2008 - En İyi Müzisyen

