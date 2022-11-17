'Barış Akarsu Merhaba' filminin konusu nedir? 'Barış Akarsu Merhaba' filminin oyuncuları kimler? Yarın vizyonda!

Barış Akarsı Merhaba filminin seyircilerle buluşmasına sayılı saatler kaldı. Şarkıcı ve oyuncu Barış Akarsu'nun hayat hikayesinin işleneceği Barış Akarsu Merhaba filminin yönetmenliği Mert Dikmen'e, senaryosu ise Mert Dikmen ile Can Anar'a ait. Peki 'Barış Akarsu Merhaba' filminin konusu nedir? 'Barış Akarsu Merhaba' filminin oyuncuları kimler? İşte detaylar...
Barış Akarsu Merhaba filmi, Barış Akarsu'nun hayatını konu alıyor.
İsmail Ege Şaşmaz - Barış Akarsu
Almila Ada - Zeynep
Hüseyin Avni Danyal - Selahattin Akarsu
Ebru Nil Aydın - Hatice Akarsu
Şafak Pekdemir
Metin Coşkun
Burak Satıbol
Aslıhan Kapanşahin
29 Haziran 1979'da Bartın'da doğan Barış Akarsu 4 Temmuz 2007'de trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Oyuncu ve şarkıcı Akarsu, döneminde birçok projelerde yer aldı. 'Islak Islak', 'Gözlerin', 'Kimdir O' gibi şarkıları seslendirdi.
2006-2007 yılları arasında yayınlanan ve başrolü Merve Sevi ile paylaştığı Yalancı Yarim dizisinde rol aldı. Şarkıcılık alanında birçok ödülü bulunuyor.
2004: Akademi Türkiye Yarışması Birinciliği
2005: Olay FM 2005’in En İyileri - En iyi Çıkış Yapan Rock Sanatçısı
2005: Future Dergisi'nin Okullarda Yaptığı Anket - 2005 Yılının En Sevilen Rock Sanatçısı
2006: Turuncu Medya Grup Organizasyon Altın Nota Müzik Ödülleri - En İyi Pop-Rock Sanatçısı
2006: İstanbul Üniversitesi Bilişim Ödülleri - Cem Karaca Özel Ödülü
2006: USDER (Uluslararası Sağlık, Eğitim ve Sosyal Hizmetler Derneği) Yılın En İyileri Anketi - Rock Müzik Dalı Birinciliği
2006: Expo Kanal - Cem Karaca Özel Ödülü
2007: 13. Kral TV Video Müzik Ödülleri - En İyi Rock Müzik Dalı Birinciliği
2008: FERSA 2007/2008 - En İyi Müzisyen