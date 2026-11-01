Yeraltı'nın Sultan'ı Sümeyye Aydoğan sevgilisiyle yakalandı!

Ekranların ilgiyle takip edilen yapımlarından Yeraltı dizisinde Sultan karakterine hayat veren Sümeyye Aydoğan, oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel yaşamıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

Rol aldığı projeler ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken genç oyuncu, bu kez sevgilisiyle birlikte görüntülendi.

SEVGİLİSİYLE GECE SAATLERİNDE GÖRÜNTÜLENDİ

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Sümeyye Aydoğan, iş insanı sevgilisi Erdem Atalmış ile gece saatlerinde bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı.

Ünlü oyuncunun sevgilisiyle birlikte görüntülenmesi magazin gündeminde dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADA İLGİ GÖRDÜ

Sümeyye Aydoğan ile Erdem Atalmış'ın birlikte görüntülendiği anlar sosyal medyada da gündem oldu.

Genç oyuncunun özel hayatına ilişkin görüntüler, kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.