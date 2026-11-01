Tarkan, COP31 Türkiye için söyledi: Wake Up

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın, dünyanın en önemli iklim organizasyonu olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı (COP31) için hazırlıkları sürüyor. Antalya’da 9-20 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinlikler için birçok sanatçı ve gönüllü farkındalık projelerini hayata geçiriyor.

Türkiye’nin 'Mega Starı' Tarkan da bu kapsamda sözü müziği kendine ait olan “Uyan” isimli şarkısını COP31 için İngilizceye uyarlayarak seslendirdi. Klipte iklim değişikliğine ilişkin çarpıcı görüntülere yer verildi.