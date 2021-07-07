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Barış Akarsu'nun ölümüne sebep olan kaza yeniden gündem oldu! Saatler önce...

07.07.2021 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonrası kaldırıldığı hastanede vefat eden Barış Akarsu'nun ölümüne neden olan kazadan 6 saat önce çekilen görüntüler yeniden gündem oldu.

Şarkıcı Barış Akarsu, Muğla Bodrum'da, 29 Haziran 2007'de 28'inci doğum gününü kutladıktan sonra geçirdiği kazada yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede 4 Temmuz 2007'de yaşamını yitirmişti. Bu hafta hem doğum hem de ölüm yıl dönümü kutlanan şarkıcının eski görüntüleri sosyal medyada yeniden paylaşılmaya başlandı.

KAZADAN ÖNCEKİ GÖRÜNTÜLERİ YAYILDI

28 yaşındaki ani ölümüyle başta ailesi ve hayranlarını yasa boğan Barış Akarsu'nun ölümüne neden olan kazadan 6 saat önce çekilen görüntüleri yeniden gündeme geldi. Akarsu, görüntülerde yanına gelen sevenleriyle sohbet ederek 2 hafta daha orada olduğunu belirterek arkadaşlarıyla görüşeceğini söylüyor.

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KAZADAN 5 GÜN SONRA VEFAT ETTİ

Anadolu Rock'ın sürmeli çocuğu Barış Akarsu, Muğla'nın Bodrum ilçesinde 29 Haziran 2007 tarihinde 28'inci doğum gününü kutladıktan sonra kaza geçirdi. Kaza geçirmesinin ardından 5 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gören Akarsu, yaşam mücadelesini kaybederek 4 Temmuz 2007 tarihinde hayata gözlerini yumdu.

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trafik kazası Barış Akarsu
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