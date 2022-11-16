Barış Akarsu'nun yaşamını anlatan 'Barış Akarsu Merhaba' filminin galası yapıldı

Barış Akarsu Merhaba filminin galası Kanyon AVM'de gerçekleştirildi. Filmin senaristi ve yönetmeni Mert Dikmen, Beyoğlu'ndaki terör saldırısında yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Yaşananlara rağmen galayı yapmaya karar verdiklerini belirten Dikmen, "Çünkü onların bu geceyi Barış'ın ailesinin elinden almasına izin vermedik. Burada olduk. Sizlere de bize destek olduğunuz için teşekkür ediyorum. Umarım filmimizden keyif alıp, severek izlersiniz." dedi.

"ÇOK GÜZEL BİR YOLCULUK OLDU"

Filmin başrol oyuncusu İsmail Ege Şaşmaz ise "Çok güzel bir set geçirdik. Çok güzel bir yolculuk oldu. Şimdi bu yolculuğumuzun finalinde sizler neleri başardığımızı göreceksiniz. Umarım beğenirsiniz." diye konuştu.

Barış Akarsu'nun nasıl bir insan olduğunu hemen hemen herkesin bildiğine işaret eden Şaşmaz, "Onun yolculuğunda bilinmeyenleri biz insanlarımıza filmde göstermek istedik. Gerçekçi olmaya çalıştık, olduğumuza da inanıyorum. Umarım Barış da bizi izliyordur ve o da bu durumdan mutludur." değerlendirmesini yaptı.

Filmde Akarsu'nun aşık olduğu Zeynep karakterini canlandıran Almila Ada da "Hep birlikte Barış'ı tanımayanların onu tanıyacakları ve sevenlerinin onu daha da seveceği bir film çekmeye çalıştık." ifadesini kullandı.

Barış Akarsu'nun ablası Nesrin Akarsu ise çok mutlu olduğunu belirterek, "Hem üzüntülüyüz hem gurur verici bir şey. Filmin başlaması annemin isteği üzerine oldu ama görmeye ömrü vefa etmedi. Her şey çok güzel oldu. Barış Akarsu'yu unutturmayacağız." diye konuştu.

HALUK LEVENT: BARIŞ'IN HAYATINA DOKUNUŞLARIM YOK DEĞİL AMA ÇOK AZ

Galaya konuk olan Haluk Levent ise şunları kaydetti:

"Barış'ın hayatına dokunuşlarım yok değil ama çok az. Fakat o hastaneye düştüğünden itibaren ben ailesiyle beraberdim. Hep yanlarında oldum, öyle düşünüyorum. Annesi hastanedeyken de yanlarındaydım. Elimden ne geliyorsa yapmaya çalıştım. Ama annemizi kaybettik. Barış Akarsu yaşarken de ben ona bir sürpriz yapmıştım, yıllardır da televizyonlarda o video yayınlanır. Yıllarca adına festivaller yaptım. Onun adına Amasra'ya gittim."



Senaryosunu Mert Dikmen'in yanı sıra Can Anar'ın kaleme aldığı, yapımcılığını Fikri Harika Production ve Aytaç Medya'nın üstlendiği film, Türkiye ile aynı anda 23 ülkede daha vizyona girecek.

Barış Akarsu'nun yarım kalan ve tamamlanarak İsmail Ege Şaşmaz tarafından bu filme özel seslendirilen "Merhaba" şarkısından elde edilen gelir de Akarsu'nu yaşarken destek verdiği LÖSEV'e bağışlanacak.

BARIŞ AKARSU HAKKINDA

Çocukluğunda müziğe ilgi duymaya başlayan Barış Akarsu, 2004 yılında katıldığı "Akademi Türkiye" adlı şarkı yarışmasıyla adını duyurdu.

Yarışmada birinci olmasının ardından albüm çıkaran Akarsu, müzik çalışmalarının yanı sıra "Yalancı Yarim" adlı dizide rol aldı. 2007 yılında, 28. yaş gününde Bodrum'da trafik kazası geçiren genç şarkıcı, yoğun bakımda kaldığı beş günün ardından hayatını kaybetti. (AA)

