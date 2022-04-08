Barış Akarsu'yu canlandıracak oyuncu belli oldu

Geçirdiği trafik kazasının ardından Bodrum’da günlerce yoğun bakımda kaldıktan sonra 4 Temmuz 2007’de yaşam savaşını kaybeden rock müziğinin sevilen ismi Barış Akarsu’nun hayatı sinema filmine aktarılıyor.

O İSİM BELLİ OLDU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Aytaç Medya’nın imza atacağı filmde Akarsu’ya hayat verecek isim belli oldu.

28 yaşında toprağa verilen Barış Akarsu’nun hayatını genç kuşağın başarılı oyuncularından İsmail Ege Şaşmaz canlandıracak.

PROVALARA BAŞLADI

Müzikle de ilgilenen Şaşmaz, Barış Akarsu’nun görüntüsüne bürünmek ve rolü hakkıyla canlandırabilmek için kamya girdi ve saç, makyaj ve müzik provalarına başladı.

