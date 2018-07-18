Barış Alıcı: Büyük Fenerbahçe taraftarının önünde oynamak için sabırsızlanıyorum

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham'ı 3-0 yendikleri hazırlık maçından sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fenerbahçe'nin Altınordu'dan transferi Barış Alıcı, tüm takımın kendisine sahip çıktığını ifade etti.

Genç futbolcu Barış, uzun yıllar Fenerbahçe'de ter dökmek isteğinin altını çizerek, "Kadıköy'de büyük Fenerbahçe taraftarının önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Umarım kimsenin yüzünü kara çıkarmam." değerlendirmesinde bulundu.

Eski bir Altınordu oyuncusu olan ve İtalya'nın Roma takımında top koşturan Cengiz Ünder'in, Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından kendisine mesaj attığını aktaran Barış, "Onun izinden gitmek de benim için gurur verici." ifadesini kullandı.



Hasan Ali: "Gün geçtikçe iyi bir seviyeye geleceğiz"

Sarı-lacivertlilerin sol bek oyuncusu Hasan Ali Kaldırım da maçta aldıkları galibiyetten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki ilk resmi maçlara kadar iki haftalık bir süreç var. Aramıza yeni katılan arkadaşlar oldu, büyük ihtimalle daha katılacaklar da olacak. O yüzden gün geçtikçe takım olarak daha iyi bir seviyeye geleceğiz. Hem fiziksel anlamda hem oyun anlayışı anlamında hocamızın isteklerini daha iyi yerine getireceğimizi düşünüyorum. Sadece bir hazırlık maçıydı ama iyi bir rakibe karşı güzel bir oyun ve güzel bir skorla maçı bitirdiğimiz için memnunuz."