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Barış Alıcı: Büyük Fenerbahçe taraftarının önünde oynamak için sabırsızlanıyorum

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 18.07.2018 22:37 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin yeni transferi Barış Alıcı, sarı-lacivertli taraftarının önünde oynamak için sabırsızlandığını vurgulayarak, "Umarım kimsenin yüzünü kara çıkarmam." dedi.

Barış Alıcı: Büyük Fenerbahçe taraftarının önünde oynamak için sabırsızlanıyorum

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham'ı 3-0 yendikleri hazırlık maçından sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fenerbahçe'nin Altınordu'dan transferi Barış Alıcı, tüm takımın kendisine sahip çıktığını ifade etti.

Genç futbolcu Barış, uzun yıllar Fenerbahçe'de ter dökmek isteğinin altını çizerek, "Kadıköy'de büyük Fenerbahçe taraftarının önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Umarım kimsenin yüzünü kara çıkarmam." değerlendirmesinde bulundu.

Eski bir Altınordu oyuncusu olan ve İtalya'nın Roma takımında top koşturan Cengiz Ünder'in, Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından kendisine mesaj attığını aktaran Barış, "Onun izinden gitmek de benim için gurur verici." ifadesini kullandı.

Hasan Ali: "Gün geçtikçe iyi bir seviyeye geleceğiz"

Sarı-lacivertlilerin sol bek oyuncusu Hasan Ali Kaldırım da maçta aldıkları galibiyetten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki ilk resmi maçlara kadar iki haftalık bir süreç var. Aramıza yeni katılan arkadaşlar oldu, büyük ihtimalle daha katılacaklar da olacak. O yüzden gün geçtikçe takım olarak daha iyi bir seviyeye geleceğiz. Hem fiziksel anlamda hem oyun anlayışı anlamında hocamızın isteklerini daha iyi yerine getireceğimizi düşünüyorum. Sadece bir hazırlık maçıydı ama iyi bir rakibe karşı güzel bir oyun ve güzel bir skorla maçı bitirdiğimiz için memnunuz."

Hasan Ali Kaldırım, bir soru üzerine her zaman ofansif bir oyuncu olduğumu düşündüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Bir bek oyuncusu için öncelik her zaman defans ama ofansif anlamda ne kadar takıma katkı sağlarsanız o kadar değeriniz artıyor. Bugün güzel bir gol attım ama gol atmam çok önemli değil, önemli olan takımın kazanması ve takımın başarısı. Onun için kendimi geliştirmeye ve hazır tutmaya hazır tutmaya çalışıyorum. Fenerbahçe'de top oynuyorsanız her zaman iyi olmalısınız. Bunlar asist olur gol olur. Ben ümit ediyorum, geçen sezon bir istatistik yakaladım. Bu sene üzerine koyup takıma katkı sağlayabilirim."

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Fenerbahçe Barış Alıcı

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