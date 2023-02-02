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Barış Alıcı, Samsunspor'a transfer oldu!

02.02.2023 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto 1. Lig takımlarından Samsunspor, bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Barış Alıcı ile 1,5+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Barış Alıcı, Samsunspor'a transfer oldu!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen kanat oyuncusu Barış Alıcı’yı renklerine kattı. Nuri Asan Tesisleri’nde gerçekleşen imza törenine İcra Kurulu Üyeleri Suat Kılıç ile Soner Soykan da katılırken, Barış Alıcı kendisini 1,5+1 yıllığına kırmızı-beyazlılara bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

“Süper Lig’e çıkmanın en güçlü adayı olan kulübe geldim”

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Hedefi olan bir kulüpte forma giyeceği için mutlu olduğunu belirten Barış Alıcı, “Bu camiaya geldiğim için çok mutluyum. Samsunspor her futbolcunun gelmek istediği bir camiadır. Ben de böyle bir şansı yakaladım. Son 1,5 senedir Gençlerbirliği’nde de iyi bir performans sergiledim. Artık hedefi olan bir kulübe, Süper Lig’e çıkmanın en güçlü adayı olan kulübe geldim. Öncelikli hedefim bu forma altında bu sene şampiyonluklar yaşamak, takımıma güç kazandırmaktır. Sonrasında da Süper Lig’de senelerce kalıcı olup Samsunpor’a güç katmak istiyorum. Umarı bunu hep beraber gerçekleştiririz” dedi.

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Soner Soykan ve Suat Çakır da Barış’ı Samsunspor’a kazandırdıkları için çok mutlu olduklarını ifade ettiler.

Barış Alıcı, Altınordu’da başladığı futbol kariyerinde sırasıyla Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor, Westerlo ve Gençlerbirliği formalarını giydi. Şimdiye kadar 235 maçta forma giyen Alıcı, 65 kez de rakip fileleri havalandırdı.


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