Barış Alper Yılmaz'dan maç sonu Fenerbahçe açıklaması! "Dördüncü şampiyonluğu alacağız"

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Natura Dünyası Gençlerbirliği'ne 2-0 yenilerek elendi. Sarı-kırmızılıların yıldızı Barış Alper Yılmaz'dan Fenerbahçe'ye gözdağı geldi.

"AÇIKCASI ÜZGÜNÜZ, BÖYLE PLANLAMADIK"

Mücadeleyi değerlendiren Barış Alper, "Açıkçası üzgünüz. Biz böyle planlamamıştık. İyi oynayamadık, istediklerimizi yapamadık. Hocamızın istediklerini sahaya yansıtamadık. Kaybettik ve üzgünüz ama önümüze bakmamız gerekiyor." dedi.

"HERKES HATA YAPIYOR"

Kaleci Günay Güvenç'e tepki gösterilmesiyle ilgili konuşan Barış Alper Yılmaz, "Günay ağabey bugün istenmedik bir hata yaptı ama her insan hata yapıyor. Her insan Günay ağabeyin karakterini bilir. Hatayı herkes yapıyor, ben de yapıyorum." ifadelerini kullandı.

"DÖRDÜNCÜ ŞAMPİYONLUK"

Süper Lig'de oynanacak Fenerbahçe maçıyla ilgili konuşan Barış Alper, "Derbiye çok iyi hazırlanacağız. Taraftarımızla birlikte kenetlenip, dördüncü şampiyonluğa ulaşacağız." açıklamasında bulundu.