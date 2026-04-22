Barış Alper Yılmaz'dan maç sonu Fenerbahçe açıklaması! "Dördüncü şampiyonluğu alacağız"

Ziraat Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği'ne 2-0'lık skorla elenen Galatasaray'da maç sonu konuşan Barış Alper Yılmaz, Fenerbahçe maçıyla ilgili konuştu.

Emre Şen
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Natura Dünyası Gençlerbirliği'ne 2-0 yenilerek elendi. Sarı-kırmızılıların yıldızı Barış Alper Yılmaz'dan Fenerbahçe'ye gözdağı geldi.

"AÇIKCASI ÜZGÜNÜZ, BÖYLE PLANLAMADIK"

Mücadeleyi değerlendiren Barış Alper, "Açıkçası üzgünüz. Biz böyle planlamamıştık. İyi oynayamadık, istediklerimizi yapamadık. Hocamızın istediklerini sahaya yansıtamadık. Kaybettik ve üzgünüz ama önümüze bakmamız gerekiyor." dedi.

"HERKES HATA YAPIYOR"

Kaleci Günay Güvenç'e tepki gösterilmesiyle ilgili konuşan Barış Alper Yılmaz, "Günay ağabey bugün istenmedik bir hata yaptı ama her insan hata yapıyor. Her insan Günay ağabeyin karakterini bilir. Hatayı herkes yapıyor, ben de yapıyorum." ifadelerini kullandı.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 90.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

90.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %1.49 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%1,49

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

"DÖRDÜNCÜ ŞAMPİYONLUK"

Süper Lig'de oynanacak Fenerbahçe maçıyla ilgili konuşan Barış Alper, "Derbiye çok iyi hazırlanacağız. Taraftarımızla birlikte kenetlenip, dördüncü şampiyonluğa ulaşacağız." açıklamasında bulundu.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

